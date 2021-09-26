الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الهوية للسعودين ورقم الإقامة للوافدين بالمملكة

الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الهوية للسعودين ورقم الإقامة للوافدين التامين الصحي احد الخدمات التي تتيحها المملكة، للوطنين والمقيمين للمحافظة عليهم من المخاطر الصحية، ويغطي التامين الفحص والعلاج والدعم النفسي والجسدي، ثم قيامهم بجمع النفقات اللازمة للعلاج من كافة الأطراف، وبعد ذلك توزيعها حسب الحاجة، وقامت المملكة بربط بين خدمة تجديد الإقامة والتامين الصحي وتجديده، فيمكن الاستعلام برقم الإقامة أون لاين، عن طريق منصة ابشر، أو موقع مجلس الضمان الصحي بالمملكة، فيمكن بسهولة معرفة المقيمين لميعاد التجديد، وحيث قامت المملكة بتطوير كافة الخدمات للتامين الصحي، حيث قامت بالاعتماد علي التكنولوجيا، وتحويل كافة الخدمات الورقية إلي رقمية، في ظل رؤية المملكة 2030.

اقرأ هذا المقال أيضا الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية ورابط الاستعلام الرسمي

الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الهوية للسعودين ورقم الإقامة للوافدين

سنستعرض الآن طريقة الاستعلام عن التامين الصحي، برقم الإقامة للوافدين، من خلال مجلس الضمان الصحي بالمملكة:

الدخول إلي موقع مجلس الضمان الصحي. ثم اختار الخدمات الإلكترونية. الضغط علي الاستعلام عن معلومات التامين. ثم تعبئة جميع البيانات، ورقم الإقامة. الضغط علي موافق. ستظهر صفحة بها جميع التفصيلات الخاصة بتأمينك الصحي، من موعد تسجيل وثيقة التامين، وتاريخ الانتهاء، واسم شركة التامين، وكذلك رقم بوليصة التامين الصحية.

طريقة الاستعلام عن التامين الصحي من ابشر

الدخول إلي منصة ابشر الإلكترونية، https://www.absher.sa/. ثم الضغط علي ابشر أفراد، وأضافه اسم المستخدم، الرقم السري. قم بإدخال الرمز المرئي الظاهر، والضغط علي دخول. ثم اختار الاستعلامات الإلكترونية. الضغط علي خانة الجوازات. الاستعلام علي صلاحية التامين الصحي. وضع رقم الإقامة، ورمز البريد في المكان المخصص، النقر علي عرض. سيتم ظهور كافة البيانات والتفاصيل الخاصة، في صلاحية التأمين، وفي حالة ظهور الرسالة الخاصة بوثيقة التامين ذات اللون الأخضر، يعني على سريان التأمين، وفي حالة ظهور الرسالة ذات اللون الأحمر يعني أن التأمين قد انتهى.

استعلام عن تأمين طبي للزائر

أتاح مجلس الضمان الصحي السعودي، الحصول علي التامين الطبي، للزائرين بطريقة إلكترونية:

الدخول إلي الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي. ثم الاستعلام عن حالة تامين. الدخول للخدمة، استعلام تامين زائر. ثم كتابة رقم الجواز، وكتابة الرمز المرئي، الضغط علي موافق. ستظهر كافة التفاصيل الداخلية بتامين الزائر الطبي.

الاستعلام عن التامين الطبي برقم الحدود

الدخول إلي الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي. ثم الضغط علي الخدمات الإلكترونية. والنقر علي الخدمات الإلكترونية لشركات التامين. الضغط علي الاستعلام لمعلومات التامين. ثم كتابة رقم الأحوال المدنية أو الإقامة. إدخال الرمز المرئي بطريق صحيحة. الضغط علي موافق، سيتم عرض التفاصيل للتامين الصحي.

أهمية التامين الطبي للافراد