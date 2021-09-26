موعد التقديم الجديد في باب التجنيد الموحد للجنسين 1443، فقد أعلنت اليوم بوابة التجنيد الموحد من خلال وزارة الدفاع عن الموعد الخاص بالتقديم في القبول الموحد، فقد أكدت البوابة بأن التقديم سوف يكون متاحاً للجنسين من الذكور والإناث وذلك للمرحلة القادمة 1443، علي أن يتم التقديم للوظائف العسكرية بداية من رتبة جندي حتى رقيب، وقد وضحت وزارة الدفاع بأن التقديم سوف يكون علي الرتب العسكرية التي تبدأ من جندي أول، وجندي أو عريف، وكيل رقيب، ويتم التقديم بالتجنيد الموحد الجديد من خلال ضرورة توافر بعض الشروط العامة التي قد حددتها الوزارة لجميع المتقدمين، لذا سنقوم بتوضيح هذه الشروط وتوفير رابط التقديم في باب التجنيد الموحد للجنسين.

موعد التقديم الجديد في باب التجنيد الموحد

أعلنت وزارة الدفاع عن موعد التقديم للمرحلة القادمة للعام الحالي 1443 والتي ستبدأ من يوم الأحد والذي يوافق يوم 18/03/1443هـ وهو ما يوافق يوم 24/10/2021م، ويتم التقديم في القبول الموحد خلال التواريخ التي تم إعلانها من جانب الوزارة لجميع المتقدمين داخل المملكة العربية السعودية.

شروط تقديم باب التجنيد الموحد 1443

أعلنت وزارة الدفاع بأن التقديم لدي الرتب التي تم الإعلان عنها يحتاج الي توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب علي كل متقدم أن يكون سعودي من حيث الأصل والمنشأ، ويستثنى من هذا الشرط الشخص الذي نشأ مع والده خلال فترة خدمته للمملكة بخارج أراضي المملكة.

لابد وأن يتمتع كل متقدم للرتب الخاصة بوزارة الدفاع بحسن السير والسلوك.

ألا يكون قد تم الحكم علي الشخص المتقدم بأي جرائم قد تخل بالشرف والأمانة.

يجب أن يتم التقديم إلكترونياً فقط من خلال موقع الوزارة لجميع المتقدمين.

رابط التقديم برتب بوابة التجنيد الموحد إلكترونياً

يتم التقديم الإلكتروني بجميع الرتب الخاصة بكل متقدم من خلال القيام بالخطوات التالية: