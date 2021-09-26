نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة كاش باك الراجحي في المقال التالي
توفر بطاقة كاش باك الراجحي إمكانيات شراء أون لاين في المملكة العربية السعودية، كما أنها تضمن لك من أحقية استرداد المبلغ إذا لم تأخذ منتج بشكل كامل، وقد لاقت هذه البطاقة إقبال الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة وذلك في التعاملات والشراء، ومن المميز فيها أنها مجانية لمدى الحياة.
طريقة إصدار بطاقة كاش باك الراجحي 1443
يوفر لك بنك الراجحي إمكانيات عمل بطاقة كاش فيك حتى تستفيد من كل الخدمات والمميزات التي تقدمها لك وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول لموقع مصرف الراجحي من هنا.
- اختيار خدمات البطاقات.
- انقر على البطاقة الرقمية.
- قم بتقديم طلب حتى تحصل عليها.
- تنتظر بعض الوقت حتى يتم تفعيل البطاقة الخاصة بك واستخدامها.
مميزات بطاقة كاش باك
تتضمن البطاقة الرقمية لمصرف الراجحي العديد من الميزات التي يجب أن يصدرها العميل والاستفادة منها، أهم الوظائف هي كما يلي:
- البطاقة مجانية مدى الحياة.
- أما الكاش باك فهو غير محدود.
- يتم إضافة قيمة الكاش باك تلقائياً إلى حساب البطاقة.
- ما يميزه أنه يمكن استخدامه من قبل العملاء الحاليين والجدد.
- معدل الاسترداد للمشتريات المحلية 0.6٪.
- معدل الاسترداد للمشتريات الدولية هو 1٪.
- سحب البطاقة فورًا عبر تطبيق الراجحي على الهاتف الذكي.
- بعد إيداع المبلغ المسترد، سيصلك تطبيق الراجحي موبايل إشارة تذكير.
الشروط اللازمة لإصدار بطاقة كاش باك الرقمية
وضع مصرف الراجحي سلسلة من الشروط لمن يرغب في الحصول على بطاقة رقمية وهي كالتالي:
- يمكن للأشخاص الذين لديهم بطاقات مدفوعة مسبقًا استرداد النقود.
- عملية الشراء المؤهلة هي نفسها جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال نقاط البيع بالتجزئة أو عمليات الشراء الإلكترونية.
- يحتفظ مصرف الراجحي بحق إلغاء خدمة “الكاش باك” أو تغيير وظيفتها أو حذف أو إضافة أي شروط في أي وقت.
- إساءة استخدام بطاقة الكاش باك في نقاط البيع مخالفة للشروط والأحكام.
- إذا أراد العميل استرداد جزء أو كل مبلغ أي عملية شراء تم إجراؤها من خلال البطاقة ، فسيتم رد مبلغ الاسترداد النقدي الممنوح من قبل الصرف.
- سيتم إلغاء أي مبلغ استرداد نقدي تم استلامه ولكن لم يتم إيداعه في حساب البطاقة.
- البنك غير مسؤول عن أي تجار أو تسهيلات غير مسجلة في مركز تحدي الألفية.
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