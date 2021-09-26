نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وزارة الدفاع 1443 عبر بوابة التجنيد الموحد وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وزارة الدفاع 1443 ، تم الإعلان في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف وزارة الدفاع للجامعيين من كلا الجنسين ذكور وإناث، وستبدأ عملية التجنيد في وزارة الدفاع السعودية عن طريق التسجيل في بوابة القبول الموحد ابتداءا من اليوم الأحد 26 من شهر سبتمبر الجاري إلى غاية الرابع والعشرون من شهر اكتوبر2021 . كما تم وضع العديد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في كل شاب او شابة سعودية تريد التقديم على وزارة الدفاع توظيف. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بالتفصيل على خطوات التجنيد في وزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد.

التقديم على وزارة الدفاع 1443

من ضمن خطط المملكة العربية السعودية للتطوير الجيش تماشيا مع التطورات الميدانية أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن بداية التقديم على بوابة القبول الموحد للتجنيد دفعة جديدة من النساء والرجال في وظائف وزارة الدفاع 1443 التي تشتمل على العديد من الرتب من بينها مهنة وكيل ورقى ورقيب، مهنة عريف، والعديد من الرتب الأخري الخاصة بالجامعيين.

شروط تقديم في وظائف وزارة الدفاع 1443

أعلنت وزارة الدفاع السعودية شروط القبول والتسجيل في التجنيد الموحد للنساء والرجال. للحصول على وظيفة داخل هياكل وزارة الدفاع ومن بين هذه الشروط ما يلي:

الجنسية السعودية السلوك الحسن والسيرة الطيبة أن لا يكون المتقدم مدان في أحد القضايا التي تمس الشرف والأمانة. السن من 17 سنة إلى 40 عام للرجال بالنسبة للنساء يبدأ السن من 21 سنة إلى غاية 40 عام اللياقة البدنية الحسنة أن ألا يشتغل المتقدم أي وظيفة حكومية. الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة. اجتياز اختبارات القبول في وزارة الدفاع توظيف. كذلك اجتياز اختبار اللياقة البدنية للتأكد من صحة المتقدم. عدم الزواج بغير سعودي أو سعودية.

رابط تقديم وزارة الدفاع

أكدت وزارة الدفاع السعودية أن كل شاب وشابة من أصحاب المؤهلات العلمية التي تتوفر فيهم جميع الشروط المطلوبة للتسجيل في وزارة الدفاع والحصول على وظيفة يمكنهم تقديم وزارة الدفاع من خلال الدخول على رابط بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع، ومن ثم تعبئة جميع البيانات الأساسية المطلوبة منك ومن بينها اسمك والوظيفة التي ترغب في التقديم عليها وإرسال طلبك في لموعد المحدد من قبل وزارة الدفاع توظيف.

وظائف وزارة الدفاع السعودية

في كل سنة يفتح باب التجنيد في الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة السعودية بعد أن تعلن وظائف وزارة الدفاع لجميع الفئات من أصحاب الشهدات والدبلومات الفنية لكلا الجنسين سواء ذكور وإناث لذا فإن عمليات البحث عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي تتزايد بشكل رهيب من اجل معرفة الخطوات الصحيحة للتقديم على وزارة الدفاع 1443.