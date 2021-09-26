براتب 2000 ريال فقط احصل علي تمويل بدون كفيل وبلا راتب يصل لـ 2 مليون ريال

الشركات التمويلية السعودية والبنوك والمصارف العديدة، حيث يقدم كلاً منهما عروض ومنتجات تمويلية منافسة، فقد نتحدث في ذلك المقال عن مصرفان مهمان في المملكة العربية السعودية، حيث اكتسبا ثقة اكبر عدد من العملاء سواء من المواطنين أو المقيمين، حيث يبحث الكثير من هؤلاء عن عروض من اجل تحقيق الأماني كبناء بيت أو وحدة سكنية، شراء سيارة، بناء مشروع تجاري وغيره من الطموحات الأخري، ففي ذلك المقال نتداول معكم مزايا الحصول علي مبلغ تمويلي من بنك الراجحي وأيضاً بنك البلاد وكيفية التقديم لكلاً منهما.

أهم المزايا العامة للتمويل من بنك البلاد ومصرف الراجحي

فيما يلي نقدم لكم اهم المميزات العامة التي تتوافر عليها قروض بعض البنوك السعودية المتواجدة في المملكة من ضمنهما بنك البلاد السعودي ومصرف الراجحي الإسلامي، فقد يتميز المصرفان بـ:

يتميز القروض التي يقدمها كلاً من المصرفان أنهما تابعان لأحكام الشريعة الاسلامية دون مخالفة لتعاليم الدين.

الرد سريعاً وإجراءات سريعة بعد طلب التمويل ببضع ساعات دون تأخير إذا توافقت الحكام والشروط التي يتطلبها أياً من المصرفان.

فترة سداد تصل الي 5 أعوام بتقسيط علي 60 شهر.

الحد القصي للتمويل الشخصي يصل الي 2 مليون ريال.

يمكن الحصول علي تمويل أضافي بعد سداد قيمة محددة من المبلغ.

يتوافر 100 الف تمويل شخصي بدون كفيل لدي مصرف الراجحي وأيضاً بنك البلاد.

متاح القرض لكلاً من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي الكترونياً

قم بتسجيل الدخول الي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. قم بإختيار “طلب التمويل الشخصي”. قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة. قم بتسجيل كافة المعلومات الأخري المطلوبة والتي تخص المسمي الوظيفي، تعريف الراتب الشهري، وجهة العمل، ورقم الجوال. قم بالحفظ والإرسال بعد التأكد من أن المعلومات صحيحة.

الحصول علي تمويل شخصي من بنك البلاد الكترونياً