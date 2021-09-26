براتب 2000 ريال أحصل على سيولة نقدية خلال 30 دقيقة بشروط ميسرة من الراجحي

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براتب 2000 ريال أحصل على سيولة نقدية خلال 30 دقيقة ، أحد الحلول التمويلية المتميزة المتاحة لدى مصرف الراجحي للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر مصرف الراجحي للعملاء التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، بتسهيلات عديدة في السداد ، بالإضافة إلى توفير الفرصة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة ، للاستفادة من تمويل مصرف الراجحي بأقل راتب شهري ، ويوفر البنك للعملاء موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل خلال 30 دقيقة فقط. أهم مزايا التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي تمويل شخصي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية لدي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

يوفر مصرف الراجحي للعملاء خيارات للسداد عديدة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.

يوفر مصرف الراجحي لطالب التمويل من خلال هذا المنتج الحماية من تقلب الأسعار، وذلك عند الاستفادة من هذا التمويل في تجارة السلع.

طالب التمويل السعودي والمقيم يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي.

المواطنون المتقاعدون بالمملكة يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا المنتج.

يوفر مصرف الراجحي لطالب التمويل موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على التمويل الشخصي ، وذلك خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب. الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من مصرف الراجحي طالب التمويل الموظف يجب أن يكون عمره لا يزيد عن 60 سنة ، للاستفادة من تمويل مصرف الراجحي.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين بالمملكة ، يجب أن يكون عمره لا يزيد عن 70 سنة.

يشترط أن يكون طالب التمويل موظف لدى جهة معتمدة لدى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل الموظف السعودي هو 2000 ريال سعودي، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري هو 1900 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية ، يشترط أن يكون الحد للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بالمملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة براتب 2000 ريال أحصل على سيولة نقدية خلال 30 دقيقة بشروط ميسرة من الراجحي - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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