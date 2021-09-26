أحدث عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من عبداللطيف جميل

تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 هي خيار مميز تقدمه جهات كثيرة في المملكة العربية السعودية، وهي حلول تقسيط سارية للمواطنين والوافدين أيضًا، ولكن قبل تقديم عرض التقسيط لا بد من التعرف على أسعار لاندكرورز 2022 عبداللطيف جميل أو من الجهات الأخرى التي تقدم السيارة، لهذا سنتعرف اليوم على أفضل شركة تقسيط سيارات في السعودية ومميزات ومواصفات السيارة كما وفرنا لكم مسبقًا سعر تويوتا لاندكروز بالإضافة إلى عروض سيارات تقسيط 2021.

تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

قامت شركة عبد اللطيف جميل للتمويل بتوفير إمكانية الحصول على سيارات لاندكروزر موديل 2022 من خلال التأجير التمويلي للأفراد من داخل المملكة ومن خلال الخطوات التالية:

تقسيط لاندكروزر 2022 عبداللطيف جميل

التوجه إلى صفحة عبد اللطيف جميل للتمويل (aljfinance.com)

من قائمة السيارات أعلى الصفحة يتم اختيار تويوتا.

يقوم الموقع بعرض كافة السيارات من نوع تويوتا وعلى العميل اختيار لاندكروزر 2022

يتم فتح صفحة جديدة يختار من خلالها العميل لون السيارة المرغوب الحصول عليها وكذلك الفئة.

بعد ذلك يظهر أمام العميل خامة للبيانات المالية الخاصة به ويتوجب عليه من خلالها كتابة صافي الدخل وقيمة الدفعات الشهرية المراد سدادها وكذلك مبلغ الدفعة المقدمة.

يقوم العميل باختيار مدة التمويل المراد السداد خلالها ويسمح له السداد حتى 5 سنوات، وبعدها يقوم بالضغط على كلمة حساب التمويل.

يظهر بعد ذلك للعميل قيمة الدفعات الأولي والأخيرة وكذلك القسط الشهري وقيمة الضريبة وإجمالي قيمة السيارة.

بعد موافقة العميل يمكنه الضغط على كلمة تقديم طلب التمويل، ليتم فتح صحفة جديدة يتم مليء بيانات المتقدم بالكامل.

بعد مليء البيانات يتم اختيار الشروط والأحكام والموافقة عليها وإرسال طلب التمويل.

مميزات تويوتا لاندكروز 2022

هناك الكثير من المميزات الموجودة في سيارات لاندكروزر المقدمة من المعارض السعودية من بينها المميزات التالية: