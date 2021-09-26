نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا 2021 تقسيط وقيمة الأقساط الشهرية المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تويوتا 2021 تقسيط تم تخصيصها في إطار أجدد عروض تمويل السيارات من البنوك السعودية، كما أن هناك شركات قطاع خاص تمويلية توفر حلول التمويل تمنح المواطنين والوافين عروض تويوتا 2021 تقسيط لاندكروزر ولكن ننصح بضرورة الاطلاع على مواصفات السيارات قبل شراءها حتى تتمكن من اختيار الأنسب من بين العروض المتاحة من خلال الجهات المختصة، وسوف نتعرف على عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش وطرق الحصول على تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022.

عروض تويوتا 2021 تقسيط

تعد سيارات تويوتا من السيارات الأكثر طلبًا داخل المملكة سواء للسعوديين أو المقيمين ويبحثون عن الإصدارات الحديثة منها بشكل مستمر بالإضافة إلى رغبتهم في تقسيط تلك السيارات وقد تم توفير تقسيط سيارات تويوتا من خلال عبد اللطيف جميل بعروض متميزة وهي:

عروض عبد اللطيف جميل لتويوتا 2021 تقسيط

أما عن العروض التي يمنحها عبد اللطيف جميل للعملاء فهي تتمثل في التالي:

تقسيط سيارة يارس 2021 بدون سداد قيمة المصروفات الإدارية المطلوبة ويحصل العميل على التقسيط لمدة 5 سنوات بدون دفع أول قسط على السيارة ودون الحاجة إلى سداد دفعة أولى ويمكن الحصول على السيارة بمقابل شهري بقيمة 952 ريال سعودي شهريًا.

تقسيط سيارة كورولا 2021 أيضًا دون أي دفعات مقدمة أو مصاريف إدارية مع إعفاء العميل من سداد أول قسط عن طريق سداد قسط شهري 1152 ريال لفئة XLE، أو مبلغ 1210 ريال سعودي لفئة XLE مطور لمدة 60 شهرًا.

عروض عبد اللطيف جميل سيارات تويوتا 2022

أيضًا أتاحت شركة عبد اللطيف جميل الحصول على السيارات موديل 2022 بالتقسيط ولمدة 5 سنوات وبدون دفع قيمة المصاريف الإدارية أو أن يدفع العميل قيمة دفعة أولي مقدمة وتضم السيارات المتاحة الآتي:

تويوتا راش استاندر 2022 ويتم سداد قسط شهري بقيمة 1140 ريال سعودي.

تويوتا راش GL موديل 2022 بقسط شهري 1217 ريال سعودي.

وقد تم تحديد موعد لانتهاء هذا العرض بتاريخ 30 سبتمبر 2021 مع ضرورة التنويه على أن قيمة الدفعة المقدمة يتم إعفاء العميل منها في حالة كان قيمة القسط تغطي 40% من قيمة صافي الدخل الخاص بالعميل ويمكن عقب انتهاء العروض التعرف على المزيد من العروض من خلال موقع الشركة.