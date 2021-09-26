نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض الصقور والصيد السعودي لعام 2021 متي يبدأ المعرض ورابط حجز التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرض الصقور والصيد السعودي في بداية الأمر يقوم بتنظيمه نادي الصقور السعودي حيث يجمع هواة الصقور والصيد وذلك في فعالية ثقافية ترفيهيه. ويهدف المعرض للحفاظ علي الصقور لنقلها للأجيال القادمة حيث أنها إرثا تاريخيا للمملكة العربية السعودية ويهدف أيضا التعريف بهواية الصيد.

موعد معرض الصقور والصيد السعودي

قبل كل شيء فان المعرض سيقام بمدينة الرياض في الأول من شهر أكتوبر القادم وحتي 10 أكتوبر 2021. وتعد المملكة العربية السعودية اكثر الدول اهتماما بتربية الصقور وصيدها واقتناءها. لذا فقد تم إنشاء نادي الصقور السعودي ليصبح مقر المعرض الذي يقام سنويا وليجمع بين الصقارين السعوديين وقد تأسس عام 2017 بأمر ملكي.

فعاليات المعرض

وقد أعلن نادي الصقور ومقره بملهم شمال العاصمة الرياض عن بعض الفعاليات والمشاركات المرتقبة بالمعرض. ومنها إقامة منطقة للفنون وسوف يشارك بها 29 فنانا من التشكيليين الموهوبين حيث يعرضون لوحاتهم في قسم الفنون بالمعرض. وتشمل مجموعة من الأنشطة الفنية مثل فن الكتابة علي الجدران وفن حرق الخشب والفنون الحية والنحت والرسم بالإضافة إلي الخط. ويضم المعرض أيضا العديد من أنواع الصقور والتي أوشكت علي الانقراض بالإضافة إلي مكان مخصص لبيع الأسلحة الهوائية والنارية التي تستخدم في الصيد.

أهداف المعرض

في بداية الأمر فإن المعرض يستهدف جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلي محبي الصقور والمهتمين بصيدها. ويستقطب الشركات والأفراد من داخل وخارج المملكة وذلك لعرض وبيع الصقور بأنواعها وأيضا معدات وأسلحة الصيد. ومن اهم الأهداف أيضا هو التعريف بهواية الصيد والحفاظ علي هذه الصقور لنقلها للأجيال القادمة وجذبهم لموروثهم التاريخي الذي يتميز به عرب الجزيرة منذ قديم الأزل. كل ذلك إلي جانب إقامة فعاليات ثقافية وترفيهيه تتماشي مع أفراد العائلة.

حجز تذاكر معرض الصقور والصيد السعودي

الدخول مجانا من الساعة 12 ظهرا وحتي 12 منتصف الليل يوميا من 1 أكتوبر وحتي 15 أكتوبر 2021. والدخول للاماكن المحددة بشراء التذاكر وذلك من خلال موقع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ونادي الصقور السعودي. أما بخصوص مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية فسوف يبدأ خلال الفترة من واحد أكتوبر القادم ويستمر حتي يوم 15 نوفمبر 2021. وموعد مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الرابعة تم تحديده يوم 28 نوفمبر القادم وحتي يوم 16 ديسمبر المقبل.