طريقة شراء جوال من مكتبة جرير بالتقسيط في خطوات بسيطة

شراء جوال بالتقسيط من مكتبة جرير، تقدم مكتبة جرير العديد من الخدمات المختلفة للعملاء وقد أضافت مؤخرًا خدمة شراء الأجهزة الذكية والأجهزة المنزلية أون لاين بالتقسيط من خلال خدمة جرير أون لاين، حيث تسمح للعميل بشراء الهاتف الذي يرغب به بالتقسيط وليس الهواتف فقط بل الألعاب والأجهزة المنزلية واللاب توب والعديد من الأجهزة الأخرى بخدمة التقسيط وفق شروط وقواعد محددة يجب أن يوفرها العميل، نعرفكم اليوم على طريقة شراء هاتف من مكتبة جرير بالتقسيط من خدمة جرير أون لاين.

شروط شراء جوال بالتقسيط من جرير

تمتاز مكتبة جرير بتقديم أفضل العروض والخصومات على المنتجات التي تقدمها للعملاء وتزداد تلك الخصومات في المناسبات الكبرى بالسعودية، وقد وفرت خدمة التقسيط على معظم لمنتجات التي توفرها للعملاء ولكن قد حددت مكتبة جرير الشروط القادمة كخطوة هامة قبل التقديم في عروض مكتبة جرير للاستفادة منها بالتقسيط وهي:

قيمة المشتريات التي يرغب العميل بشرائها بالتقسيط يتخطى مبلغ 1500 ريال سعودي.

كما وأن الدخل الشهري المسموح به يجب ألا يقل للعميل عن مبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي.

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ويرغبون في الحصول على خدمة التقسيط يجب أن يكون قد مرة فترة عام كامل على العمل في هذا القطاع، أما للعاملين في القطاع الحكومي يجب أن يمر ما لا يقل عن ثلاثة أشهر على الموظف.

الفترة العمرية المسموح به لهذه الخدمة هي من عمر 21 سنة إلى عمر 60 سنة فقط.

التقديم على شراء هاتف بالتقسيط من جرير

أما عن الخطوات التي يجب اتباعها من أجل أن يقوم العميل بشراء هاتف من مكتبة جرير بالتقسيط فهي: