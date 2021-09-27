ترتيبات معاملة السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص في السعودية

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ترتيبات معاملة السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، يتم الآن تخصيص بعض الشركات السعودية وتم اتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة بشأن تلك القطاعات المستهدفة بالتخصيص في السعودية وكذلك العاملين بها، وقد أجرى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مؤتمر عبر الاتصال المرئي وكان يرأسه الملك عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، تابعوا معنا لمعرفة طريقة التعامل مع العاملين السعوديين في الشركات والقطاعات المستهدفة بالتخصيص. قواعد نقل الموظفين بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص جاءت القواعد المحددة الخاصة بالعاملين في الشركات المستهدفة بالتخصيص في السعودية كالتالي: يحق للموظف أن لا ينتقل للجهة الجديدة. تم إلزام الجهة الجديدة بجعل مدة العقد سنتين والالتزام بنفس الراتب والمزايا السابقة للعاملين إلا في بعض الاستثناءات. ووفقًا للمادة 12 الخاصة بالعاملين المحولين من الشركات المستهدفة بالتخصيص فإنه يجب التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية من أجل تحديد المعايير المطلوبة للمفاضلة بين العاملين بشأن من يتم نقله للقطاع الخاص. وتنص المادة الثالثة عشر أن العامل الذي تتوافق فيه الشروط المحددة وفقًا للمادة الثانية عشرة فإنه يعامل بما تنص عليه المادة وفق مدة الخدمة المتبقية للوصول إلى المعاش. أما عن المادة الرابعة عشر فتنص على أن الجهة المشرفة على العامل المتوفر به شروط المادة الثانية عشر وله الرغبة في الانتقال للقطاع الخاص الجديد توفر له حقوقه المالية والوظيفية كما ينص عليها القانون. والمادة الخامسة عشر توضح أن العامل الذي توافرت به شروط المادة الثانية عشر وليس له رغبة في الانتقال إلى القطاع الخاص الجديد يتم معاملته بالشروط المحددة في المادة 15 في القانون بما يتفق مع حالته. والمادة السادسة عشر يذكر بها أنه على الجهة المشرفة الجديدة معاملة الموظف المنطبق عليه شروط المادة الثانية عشر وليس له رغبة في الانتقال وفق الشروط المتفقة مع حالته. وبالنسبة للمادة السابعة عشر فإنه على الموظف الذي لا تنطبق به الشروط المحددة في المادة الثانية عشر يعامل وفق فترة عمله السابقة. وبعد إصدار جميع القرارات السابقة الجديدة يقوم كل موظف بالإطلاع على الشروط التي حددها مجلس الوزراء الجديد في القانون الخاص بالشركات المستهدفة بالتخصيص. الوسوم عمر شويل - جدة ترتيبات معاملة السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص في السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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