شاهد شروط تأشيرة الخروج والعودة 1443 في النظام الجديد بعد إلغاء نظام القديم وخطوات تمديد التأشيرة

من أكثر الأشياء التي يهتم بها الملايين من الأشخاص من حول العالم هو خطوات التأشيرات وبالأخص تأشيرة دولة المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الحكومة السعودية من خلال خدمة التحقق إلكتروني عن صلاحيات تأشيرات الدخول والخروج كما أنها تعد خدمة مميزة لبوابة أبشر بالمملكة العربية السعودية، مما يوفر الوقت والجهد سواء المقيمين او الأجانب، يمكن استخدام رقم الهوية 1443 الاستعلام عن التأشيرات، أو للاستعلام عن إصدار تأشيرات الخروج والعودة لأرقام الإقامة فقط عبر الوسائل الإلكترونية.

شروط طلب تأشيرة الدخول والخروج في المملكة العربية السعودية 1443

أعلنت الحكومة السعودية إجراءات الرقابة التي يجب على الأجانب الالتزام بها للحصول على تأشيرات الخروج والعودة، كما إنه لابد من توفير بعض الشروط والاحكام التي وضعتها الحكومة السعودية وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

يجب على العمال الوافدين إخطار أصحاب العمل بأنهم سيصدرون تأشيرات الهجرة والعودة. يتطلب الأمر دفع مبلغ المخالفة المرورية الموقعة من قبل العامل من خلال دائرة النقل السعودية. يجب أن يكون الأجانب في المملكة شخصيًا عندما يرغبون في الحصول على تأشيرة. لابد أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم طلب التأشيرة. يلزم أن يكون تصريح إقامة العامل ساري المفعول. يجب أن يكون الأجنبي أيضًا أحد العمال الخاضعين لنظام العمل في المملكة. وفقا لمبادرة المملكة القائمة لتحسين العلاقات التعاقدية، إذا كان عقده لا يزال ساري المفعول، يمكنه الحصول على تأشيرات الخروج والعودة. يجب أن يتحمل جميع نفقات التأشيرة، ولا يتحمل صاحب العمل هذه النفقات أو أي نفقات خاصة في هذا الوضع.

خطوات الاستعلام عن تمديد تأشيرة الخروج والعودة من المملكة العربية السعودية

يمكنك الاستعلام عن تمديد تأشيرة الخروج والعودة والتأكد من صلاحيتها عبر الإنترنت، من خلال هذه الخطوات التالية المحددة وهي كما يلي: