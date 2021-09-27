شروط التسجيل في الدعم السكني ١٤٤٣ والخطوات بالتفصيل

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في الدعم السكني حيث قامت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بتقديم خدمة الدعم السكني وهي خدمة تعمل على مساعدة المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية للحصول على سكن ثم أن هذه الخدمة تعمل مساعدة الفئات المختلفة من المواطنين مثل كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة وأيضاً الأرامل والأيتام وذلك يكون بواسطة تقديم القروض الإسكانية للبناء وبما أن هذا الأمر مهم لبعض المواطنين لذلك ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح الشروط التي يجب أن تتوافر للحصول على الدعم السكني أيضاً سوف نقوم بذكر بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع.

شروط التسجيل في الدعم السكني ١٤٤٣

لقد قامت وزارة الإسكان السُّعُودية بوضع بعض الشروط التي لابد من توافرها حتى يحصل المواطن في المملكة العربية السُّعُودية على الدعم السكني وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

أن يكون الراغب في الاستفادة من برنامَج الدعم السكني سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المواطن المتقدم عمره لا يقل عن خمس وعشرين عاماً.

يجب أن يكون المواطن الراغب في الحصول على الدعم لا يمتلك لمنزل في خلال الخمس سنوات الماضية.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم مقيمة على أراضي المملكة العربية السُّعُودية.

ل ابد من أن تكون المرأة الأرملة أو المطلقة قد مر على طلاقها أو على وفاة زوجها عامين أو أكثر.

من الممكن أن يتم التقديم على الدعم السكني بواسطة الأخوة إذا كان والدهم قد توفاة الله أو من يتولى أمرهم.

لا بد من أن يكون المواطن الراغب في الحصول على الدعم زوجا أو أبُّ أو يعول الأسرة أو المرأة سواء كانت زوجة أو أم.

على المواطن المتقدم للحصول على الدعم السكني أنه ل ايكون يمتلك مسكن حكومي.

طريقة التسجيل في الدعم السكني 1443

يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السُّعُودية عن طريقة التسجيل في الدعم السكني وحتى يتم التسجيل في الدعم على من يرغب إتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـِ رابط موقع وزارة الإسكان السعودية التقديم.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة تسجيل جديد مع فتح حساب خاص.

بعد ذلك سوف تظهر صفحة جديدة وذلك حتى يتم استكمال البيانات وأيضاً تحديث الحساب.

ثم يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة والضغط على تحديث الحساب في سكني وذلك كي يستفيد من الخِدْمَات المقدمة.

بعد ذلك يتم التقديم على وحدة سكنية وذلك بتدوين البيانات المطلوبة على الموقع.

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بتدوين كافة المعلومات المطلوبة مثل (إذا كان تم الاستفادة من قبل الدعم السكني، مدة الإقامة، المستوى التعليمي) وغيرها ذلك من البيانات المطلوبة.

بعد ّذلك يتم تسجيل وسيلة اتصال سواء كان رَقَم الجوال أو البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن المتقدم للحصول على الدعم السكني.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يكون قد تم التسجيل في الدعم السكني بنجاح.

شروط الدعم السكني للعسكريين

إن كافة صور الدعم المقدمة بالمملكة سواء دعم الضمان الاجتماعي أو أيضًا التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة والمزارعين أصحاب المشروعات الزراعية أو غيرهم تتطلب استيفاء بعض الشروط الضرورية للاستحقاق، وفيما يخص الدعم السكني؛ فلقد قامت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بوضع بعض الشروط التي يجب مراعاتها للمواطن العسكري المتقدم للحصول على الدعم السكني وهذه الشروط تكون كالآتي:

لابد من أن يكون المواطن العسكري المتقدم للاستفادة من الدعم السكني هي المرة الأولى له.

لابد من أن يكون المواطن الراغب في الحصول على الدعم يمارس عمله أي أنه يكون على رأس عمله ولا يكون باقي له في المدة الوظيفية عامين أو أقل.

يجب أن يكون المتقدم من المستحقين للدعم السكني وتنطبق عليه الشروط الرئيسية للاستحقاق.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا على شروط التسجيل في الدعم السكني ١٤٤٣ وأيضاً قد قمنا بالتعرف على طريقة التسجيل في الدعم السكني وما هي الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على الدعم السكني للعسكريين.