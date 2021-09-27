التسجيل في حساب المواطن خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي “برقم الهوية”

التسجيل في حساب المواطن، من أهم وأكثر الموضوعات بحثاً الآن عبر كافة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن اصدار القرار بقائمة المستحقين لصرف حساب المواطن، وكانت الحكومة السعودية سعت لتطبيق تلك المبادرة من أجل مساعدة أبناءها والارتقاء بمستوى المواطن لكي يحيا حياة كريمة، حيث يتم صرف منحة حساب المواطن للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وخاصة ممن تضرروا من انتشار فيروس كورونا، وتوقف أعمالهم التي تعتبر مصدر رزق لهم، وبالفعل استفاد من تلك المبادرة الآلاف من الأسر الفقيرة التي تعيش في نطاق المملكة العربية السعودية، ومن خلال التقرير التالي سوف نوافيكم بأهم التفاصيل التي جاءت مؤخراً عن ذلك الموضوع.

التسجيل في حساب المواطن

قامت وزارة التضامن بالمملكة العربية السعودية بتحديد الفئة المستفيدة من دعم حساب المواطن، بتحديد بعض المعايير والضوابط، ولكي يتمكن المواطن السعودي من التسجيل في حساب المواطن، هناك عدة شروط لابد أن تنطبق عليه أولا، من أهم تلك الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية، ويقيم في المملكة السعودية بشكل دائم.

كما يجب ألا يكون قد تم حبسه لفترة، وألا يكون عليه أي أحكام جنائية أو قضائية.

لا يتم قبول المسجلين في أي من الوظائف الحكومية أو من له دخل ثابت.

لا يتم قبول من تم فصله من عمل ما لسبب السرقة أو لتأديبه.

يجب أن يتجاوزعمر المتقدم الواحد والعشرين.

لابد وأن يستوفي كافة المستندات المطلوبة.

يجب على المتقدم ان تتوافر فية كافة هذة الشروط.

رابط وخطوات التسجيل في حساب المواطن

بعد اعلان المملكة السعودية عن أنه سوف يكون التسجيل في حساب المواطن بشكل الكتروني عبر الإنترنت تزايدت معدلات البحث عن الطريقة الصحيحة للتقديم، وقد جائت خطوات التسجيل كالتالي: