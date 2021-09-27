سبع خطوات تقديم اعتراض نتائج الأهلية برنامج ريف للدعم

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عمر شويل - جدة سبع خطوات تقديم اعتراض نتائج الأهلية للمتقدمين على برنامج ريف للدعم، كانت من بين ما اكثر ما بحث عنه المواطنين للتعرف على كسفية الاعتراض وإرسال الشكاوى لفرد أو أسرة تقدمت بطلب الحصول على الدعم الريفي ولم يقبل طلبها أو تم رفضه، نتيجة لعدم انطباق شروط الاستحقاق التي تم وضعها بمعرفة الجهات المسئولة حلال مرحلة التسجيل في برنامج ريف في المملكة

7 خطوات تقديم اعتراض نتائج الأهلية

أعلن برنامج ريف أنه يمكن للمستفيدين من الدعم وفق البرامج المتاحة والمجالات، تقديم اعتراض على نتائج الأهلية في حالة ظهور رسالة على حساب المستفيد يكون نصاها “غير مستحق للدعم”، حيث وقتها يمكن اتباع الطريقة الصحيحة لإرسال شكوى اعتراض على تلك النتيجة لتقوم اللجان المختصة بمراجعة الطلب والبت فية:

الدخول على حساب المستفيد في بوابة برنامج ريف للدعم .

فحص نتائج الأهلية التي عادة تظهر كل 60 يوم للمستفيد.

إذا ما ظهرت عبرة تفيد بأن حسابك غير مستحق للدعم بناء على الشروط.

توجه للقائمة العلوية في واجهة البرنامج واختار منها خانة الأهلية والاستحقاق.

ثم سجل الأهلية

اختار التفاصيل لعرضها

تظهر لك خانة جديدة منها يمكن تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية.

قم بملء البيانات في النموذج الإلكتروني والإرسال عند الانتهاء

بهذا تمون قد قدمت شكوتك أو اعتراضك وتابع حالة الحساب حتى تظهر نتيجة إعادة الفحص.

ما الذي سيحدث في حالة كنت مستحق للدعم، هو ما بينه البرنامج لتعم الفائدة، حيث أنه في حالة كان المستفيد مستحق سوف يحصل على كافة المبالغ المستحقة للدعم وبأثر رجعي.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

نعاود التذكير طريقة التسجيل في الدعم الريفي، والتي تتم عبر الدخول على بوابة ريف واختيار إنشاء حساب جديد ان كانت تلك هي المرة الأولى للمتقدم، خاصة وان مرحلة التسجيل مستمرة حتى الوقت الحالي:

الدخول على بوابة ريف باسم المستخدم وكلمة المرور.

لمن يسجل من جديد قم بتعبئة بياناتك كاملة ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

راجع شروط الأهلية والاستحقاق.

تقدم على أحد البرامج المتاحة.

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية من نفس البوابة لمن سجل ومر على حسابة 60 يوم.