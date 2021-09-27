رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 شروط التسجيل في وظائف التجنيد بالخطوات عبر tajnid.mod.gov.sa

تقديم وزارة الدفاع 1443، يبحث عدد كبير جدًا من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عبر العديد من محركات البحث المختلفة من أجل الاستعلام عن شروط التقديم في الوظائف الخاصة بوزارة الدفاع ورابط وخطوات تقديم وزارة الدفاع 1443، حيث أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للوظائف الخاصة بوزارة الدفاع في السعودية وذلك للجامعين من الجنسين الذكور والإناث، وأكدت الوزارة على أن التقديم في عملية التجنيد سيتم عبر بوابة القبول الموحد في المملكة وذلك ابتداءً من يوم أمس الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر 2021 وحتى الرابع والعشرين من شهر أكتوبر القادم 2021، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بتقديم على وظائف التجنيد في السعودية.

شروط تقديم وزارة الدفاع 1443

كما أكدت المملكة العربية السعودية على عدة ضوابط وشروط يجب أن تتوافر في الشخص أثناء تقديم وزارة الدفاع 1443 على وظائف التجنيد والتي تم فتح بابها للجنسين الذكور والاناث في جميع أنحاء المملكة، ومن هذه الشروط:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة كاملة في المملكة. أن يتمتع الشخص بسلوك حسن وسيرة طيبة. يجب أن يكون سن الشخص المتقدم على الوظائف من 17 عام وحتى 40 عام بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للإناث فيجب أن يكون السن من 21 عام وحتى 40 عام. ألا يكون الشخص مدان في أي قضايا تمس الأمانة والشرف. أن يكون حاصل على إحدى المؤهلات العلمية المطلوبة. كما يجب اجتياز جميع المؤهلات المطلوبة في الوزارة. واجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب تقديم وزارة الدفاع 1443 في المملكة العربية السعودية للذكور والإناث وذلك يوم أمس الأحد 26 / 9 / 2021 وذلك بعد توافر جميع الشروط في الأشخاص المتقدمين وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-