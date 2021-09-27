تمويل بنك الاهلى السعودي وشروط الحصول على القروض للمواطنين والمقيمين

تمويل بنك الاهلى السعودي، حيث يعتبر البنك من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية واقدمها على الإطلاق حيث تم أنشاءه في عام 1953 ميلادي، ويتميز بنك الاهلى بتقديم افضل القروض الهامة والمختلفة والتي يثق بها الكثير من الأشخاص داخل المملكة سواء مواطنين أو مقيمين، ويقدم تمويل البنك الاهلى مميزات هامه منها سهولة الاجرائات وفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، قروض البنك الاهلى السعودي تقدم بشروط ميسره للجميع مع اختيار نوع القرض بحسب إمكانياتك أو ظروفك الشخصية، وهناك أيضا تمويل البنك الاهلى بدون تحويل راتب وهى من اهم القروض التي يقدمها البنك لكل عملائه، واكثر ما يميز البنك هو انه دائما يسعى إلى تقديم افضل الخدمات الإلكترونية وتوفير الجهد والعناء على عملائه، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تمويل بنك الاهلى السعودي.

تمويل بنك الاهلى السعودي

يقدم بنك الاهلى السعودي خدمات الإلكترونية هامه لمساعدة العملاء على تقديم الخدمات بشكل افضل دون الذهاب إلى مقرات البنك الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، منها الاهلى اون لاين حيث من خلال هذه الخدمة المميزات معرفة كل خدمات البنك منها تمويل بنك الاهلى السعودي من خلال الموقع الرسمي، ويقدم البنك أيضا خدمه ماليه هامه وهى شهادات استثمار البنك الاهلى واهم ما يميز البنك الاهلى السعودي انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وقد وضع البنك عدد من الشروط لكل من يريد الحصول على قرض بنك الاهلى التجاري وهذه الشروط كالتالي.

شروط تمويل البنك الاهلى السعودي

يجب أولا أن يكون العميل احد موظفي احد القطاعين سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

خطوات التقديم على قروض بنك الاهلى