نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط إيجار ejar.sa خدمات موقع إيجار ورقم إيجار الجديد الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام برنامج إيجار بإطلاق عد من الخدمات والمزايا الجديدة لموقع إيجار الالكتروني والمتخصص في خدمات الإيجار في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى برنامج إيجار إلى تحقيق الارتقاء بمستوى العقارات الإيجارية في المملكة العربية السعودية، كما أنه يساهم في عملية إيجاد بيئة إيجارية آمنة للمستأجرين، حيث زادت ثقة العديد من مستخدمي موقع إيجار في التعاملات المالية والتعاقدية التي تتم من خلال موقع برنامج إيجار الالكتروني.

منصة إيجار

وتعد منصة إيجار هي منصة إلكتترونية تهدف إلى القيام بتنظيم القطاعات الإيجارية داخل المملكة العربية السعودية، كما أنها تقوم بحفظ حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية من مستأجر، ومؤجر، ووسيط عقاري، كما أنها تساعد في تطوير القطاع الإيجاري، وتحفظ المستثمرين على الاستثمار في هذا الشأن.

مزيا موقع منصة إيجار الجديدة

ويقوم موقع منصة إيجار الالكتروني بتقدينم العديد من الخدمات والمزايا للمستخدمين للمنصة، وتأتي عملية آلية تسجيل العقود الجديدة أحد أهم الممزيات الجديدة التي تقدمها منصة إيجار للمستفيدين، ولعل أبرز الخدمات والمزايا التي تقدمها منصة شبكة إيجار الالكترونية الجديدة هي:

تسهيل توثيق العقد من خلال شبكة إيجار وبدون الحاجة للدخول إلى منصة أبشر الالكترونية.

إتاحة التجديد التلقائي للعقود التجارية.

إمكانية إضافة قنوات جديدة لدفع الإيجارات.

شحن رصيد من خلال خدمة مدى.

إمكانية تسجيل مبلغ العربون في عقد الإيجار.

إمكانية اختيار قنوات الدفع المختلفة لكل دفعة إيجارية.

توضيح حالات الدفعات الإيجارية.

إمكانية سداد الدفعات الإيجارية بشكل جزئي.

تعيين مبلغ الإيجار بشكل تصاعدي أو تنازلي لسنوات متعددة.

إتاحة الدفعات المستقبلية من خلال خدمة مدى أو من خلال الوسيط العقاري أو حتى المؤجر.

طلب استخراج سند القبض من المؤجر.

استيعاب أنواع حديدة من العقارات والوحدات مثل: محطات الكهرباء، أبراج الاتصالات، ومواقف السيارات.

تحسين خطوات التسجيل في منصة إيجار.

رقم إيجار الجديد

وكانت منصة إيجار قد خصصت رقم الاتصال الموحد بالمنصة من أجل الإطلاع على كافة خدمات ومزايا موقع إيجار الالكتروني لخدمات الإيجار، بالإضافة إلى التمكن من تقديم الاقتراحات والبلاغات عبر الرقم الموحد لبرنامج إيجار وهو: 920020035.

رابط منصة إيجار الالكترونية

ومن أجل الاستفادة من خدمات منصة إيجار الالكترونية على شبكة الإنترنت فكل ماعليكم هو التوجه لزيارة رابط موقع منصة إيجار الالكترونية وهو: www.ejar.sa حيث يوفر الموقع كافة الخدمات المتعلقة بالإيجارات، ويقوم بضمان حقوق كافة الأطراف الإيجارية ويعزز الموقع من الاستثمار في مجال الإيجارات بمختلف أنواعه.