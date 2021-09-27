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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يبلغ دعم التأهيل الشامل لجميع الفئات في السعودية في المقال التالي
كم يبلغ دعم التأهيل الشامل هو دعم تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وهو مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تقديمه لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الأمراض الغير القادرين على عيش حياة طبيعية، وبالتالي سيأثر هذا الأمر عليهم بالسلب من ناحية القدرة على العمل، وتسعى الحكومة السعودية إلى تقديم الدعم الذي يحتاجونه لمساعدتهم على عيش حياة مستقرة، بحيث تلبي احتياجاتهم الأساسية عبر تقديم إعانة التأهيل الشامل الذي يعد مبلغ مالي شهري للمستفيدين لمساعدتهم على العيش.
كم يبلغ دعم التأهيل الشامل
- يحصل المصابون بالشلل ، سواء في الأطراف العلوية أو السفلية ، على 10 آلاف ريال سعودي شهريًا كمساعدة مالية
- المرضى الذين يعانون من مرض هشاشة العظام “الروماتويد في المفاصل” يحصلون على مساعدة مالية شهرية بقيمة 10.000 ريال سعودي
- للمصابين بالشلل الرباعي والشلل الثلاثي يبلغ دعمهم 14.000 ريال شهرياً
- بالنسبة للمرضى المصابين بالشلل الرباعي الكامل والذين وصلوا إلى مرحلة الشلل وعد القدرة على الحركة، تصل قيمة دعمهم إلى 20.000 ريال سعودي.
- بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة مثل الذين بتر أحد أعضائهم بسبب عيب خلقي، أو الذين بترت إحدى أعضائهم بسبب جراحة أو حادث، فقد حددت وزارة الموارد البشرية مبلغ دعم لهم بأربعة عشر ألف ريال سعودي
- أولئك الذين لديهم أذرع ضعيفة، أو ذراع قصيرة، أو لديهم ذراع طويلة والأخرى أقصر منها، يمكن أن يحصلوا على ما يصل إلى 4.000 ريال سعودي شهريًا
- المرضى الذين يعانون من التشوهات الخلقية والأمراض ذات الصلة تم تقديم لهم دعم يصل إلى 10.000 ريال سعودي
- بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية مثل التوحد والصرع، فإن مبلغ المساعدة المالية الخاص بهم هو 10.000 ريال سعودي شهريًا
- أولئك الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل الأمراض الجلدية والتلف الرئوي والاكتئاب وغيرها من الأضرار النفسية التي تعيق حياتهم بشكل طبيعي ، تبلغ مساعداتهم المالية 10.000 ريال شهريًا
- يمكن للمكفوفين والصم والبكم الحصول على دعم شهري يقارب 4.000 ريال سعودي
- الذين يصابون بالصم والبكم معا لهم مساعدات مالية شهرية تقد بـ 10.000 ريال سعودي.
موعد نزول دعم الموارد البشرية لذوي الحاجات الخاصة
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تاريخ الاستحقاق الشهري المخطط لراتب التأهيل الشامل وتاريخ دخوله في حساب المستفيد وكان التاريخ الذي اعتمدته الوزارة هو 26 من كل شهر ميلادي، ولكن في حال مصادفة يوم الصرف أحد أيام العطلة الرسمية في السعودية فسيتم تأخير الدعم ليوم آخر، أو صرفه قبل أوانه.
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