نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات الراجحي لامتلاك سيارة بطريقة ميسرة للمواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويلات الراجحي لامتلاك سيارة بطريقة ميسرة للمواطنين، حيث أن مصرف الراجحي يحقق حلم كل مواطن في الحصول علي سيارة الأحلام، فإن المواطنين في المملكة يهتمون بأنواع السيارات سواء الجيدة أو القديمة، فإن الراجحي يتيح تمويلات مختلفة ميسرة لكافة أنواع السيارات سواء الجديدة أو شبه جديدة أو مستعملة، للاطلاع علي الكثير من المعلومات عن هذه القروض يجب الدخول علي موقعنا الإلكتروني، حيث يتمكن المستفيدين من الراجحي بالحصول علي سيارة الأحلام بكل سهولة.

تمويلات الراجحي لامتلاك سيارة

إن مصرف الراجحي يقدم تمويل للسيارات ميسر في المملكة، حيث أن هذا التمويل يستفيد منه كميع المواطنين في المملكة سواء سعوديين أو غير سعوديين، فهذه القروض متاحة للكثير من المواطنين بأنظمة مختلفة ميسرة، حيث أن تمويل السيارات متاح للمواطنين بتحويل الراتب وبدون تحويل الراتب، كما أن كل تمويل من مصرف الراجحي يتفق مع الشريعة الإسلامية، فهو يتيح تمويل للسيارات المستعملة والجديدة وأيضا الشبه جديدة، هناك عروض وخصومات للعملاء الذين يمتلكون بطاقات ائتمانية للبنك، فإن منتجات مصرف الراجحي لتمويل السيارات فهي تكون كالأتي:

منتج الإجارة التمويلي للسيارات في المملكة.

امتلاك سيارة من خلال منتج المرابحة.

الراجحي يتيح منتج إحلال للسيارات.

تمويل جدد سيارتك الميسر من الراجحي

مصرف الراجحي يتيح للمواطنين تمويل تجديد سيارتك إلي ميتسوبيشي الميسر، حيث أن هذا التمويل يتميز بأنه بدون رسوم ولا يطلب دفع دفعة أولي، كما أنه متاح للمواطنين بتحويل الراتب أو من غير، كما أن أقساط التمويل الشهرية تكون منخفضة، وذلك بالإضافة إلي أن التمويل تصل مدة سداده إلي خمس سنوات، حيث أن هناك العديد من الشركات والوكالات الخاصة بالسيارات في المملكة تتعاون مع مصرف الراجحي، وتقدم العديد من العروض الميسرة للمواطنين علي أنواع كثيرة من المركبات، وتلك المركبات تكون بدون دفعة أي رسوم أو دفعة أولي، كما أن نهاية عرض الشركات والراجحي هي 30 من أغسطس.

حاسبة تمويل السيارات للراجحي

لابد أن يختار نوع الحساب أي طريقة التعامل من خلال تحويل الراتب أو بدونه.

يسجل قيمة الراتب الشهري للعميل.

كتابة مبلغ القسط الحالي للمواطن.

فإن المواطن يذكر ثمن السيارة والقيمة المطلوبة كمقدم للسيارة وأيضا الدفعة الأخيرة المطلوبة.

إدخال فترة التمويل للمواطن.

ثم يقوم المواطن بالضغط علي أيقونة حساب.

خطوات الحصول علي تمويل السيارات

هناك عملاء كثيرة لبنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، لذلك يتيح الراجحي العديد من القروض الميسرة للحصول علي السيارة، فإن امتلاك السيارة يكون من خلال نظام التأجير من المصرف، فخطوات الحصول علي التمويل الميسر كالتالي:

يدخل المواطنين علي رابط الراجحي لتمويل السيارات.

يقوم المواطن بتقديم طلب لامتلاك السيارة إلكتروني.

يسجل البيانات الشخصية للمتقدم في الاستمارة الإلكترونية، يكتب الاسم والجنسية وجنسه وعمره.

يدخل المواطن السعودي رقم الهوية الشخصية أما المقيم يدخل رقم الإقامة.

يضغط علي نعم إذا كان لديه حساب بالبنك ويختار لا إذا كان ليس لديه حساب.

يقوم المواطن بتسجيل البيانات المالية الخاصة به من الدخل الشهري، ويختار المواطن نظام التعامل مع البنك سواء من خلال تحويل الراتب أم بدون تحويل الراتب.

يكتب بيانات الاتصال المتعلقة بالمتقدم من رقم الاتصال والبريد الإلكتروني له ثم يضغط علي أيقونة تقديم.

إن الراجحي يقدم أي تمويل ميسر أو عروض أو خصومات لعملاءه، حيث أن المواطنين الذين لديهم حساب بمصرف الراجحي ويملكون بطاقات ائتمانية هم المستفيدين، لأن كل مواطن يحمل بطاقة ائتمانية يستفاد من أي عرض أو خصومات يقدمها المصرف، حيث أن المصرف يقدم هذه العروض الخصومات كالمكافأة لعملائه المميزين في المملكة العربية السعودية.

تمويل السيارات للمنشآت متناهية الصغر

إن بنك الراجحي يمنح الملاك ورؤساء المشاريع متناهية الصغر تمويل للسيارات، حيث أن هذا التمويل ميسر وتصل قيمته إلي 5 مليون ريال سعودي، فتلك المركبات المقدمة للمواطنين يمكن استخدامها سواء بشكل خاص أو في الأعمال التجارية، فإن فترة سداد التمويل يبدأ من 12 إلي 60 شهر من خلال الأقساط الشهرية المتساوية في المملكة، كما أن مصرف الراجحي يدعو المواطنين إلي فتح حساب في مصرف الراجحي، فإن فتح الحساب متاح لجميع المواطنين سواء سعودييين أو من دول مجلس التعاون أو وافدين، فإن الحساب يجعل كل مواطن يتمتع بالاستفادة من عروض ومكافئات كثيرة، بحيث يمكنك التحكم في المال بطريقة سهلة وآمنة من خلال بطاقة الصرف الآلي أو القنوات الإلكترونية، كما أن فتح الحساب يقدم للمواطن الكثير من المزايا المفيدة.