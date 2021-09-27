نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على حافز الجديدHafiz 1443 للعاطلين طريقة تسجيل دخول TAQAT في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على حافز الجديد 1443التي أعلن عنها البرنامج لابد أن تتوفر في كل من يبحث عن عمل عبر البرنامج الوطني طاقات taqat الذي تم إطلاقه في المملكة العربية السعودية عام 2011 بهدف تحفيز وتنمية مهارات الباحثين عن وظيفة، وعمل مستدام وكان الملك الراحل “عبد الله بن عبد العزيز أل سعود” صاحب فكرة برنامج حافز الباحث عن عمل الذي يقدم إعانة ودعم مادي للمسجلين في البرنامج يصل إلى 2000 ريال سعودي لمدة عام ،وأيضاً تقديم دورات تدريبية لتنمية المهارات في جميع التخصصات التي يحتجها الباحث عن وظيفة ليجد الفرصة التي تناسب كفاءته في سوق العمل بالمملكة ومن خلال مقالنا عبر موقعنا “ثقفني” سوف نتناول بالتفصيل طريقة التسجيل في برنامج حافز وشروط الحصول على حافز الجديد ورابط التسجيل في حافز طاقات وموعد نزول حافز بعد التسجيل الجديد.

شروط الحصول على حافز الجديد ورابط التسجيل

رابط التسجيل في حافز يمكن الحصول عليه عن طريق موقع طاقات الوطني عند تسجيل الدخول أول مرة للباحث عن عمل أو من يجد صعوبة في الحصول على فرصة عمل للاستفادة من الدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية والحصول على دورات تدريبية على برنامج حافز إلكترونيا لتقديم المعلومات لرفع كفاءة الباحثين عن عمل بعد معرفة شروط استحقاق دعم حافز التي وضعها القائمين على البرنامج

شروط برنامج حافز Hafiz 1443

يقسم برنامج حافز إلى دورتين تسمى الدورة الأولي الباحث عن عمل أما الثانية هي صعوبة البحث عن عمل ولكل دورة شروط الحصول على حافز الجديد تختلف عن الأخري ولكنها تجمع عدد من الشروط مثال أن يكون المتقدم سعودي أوسعودية الجنسية بمعنى أنها تخص المواطنين السعوديين فقط وأيضاً لايكون المتقدم استفاد من البرنامج أو أي برامج أخرى تقدم دعم في المملكة وفي مقال سابق تناولنا شروط حافز الباحث عن عمل واليوم سوف نستعرض شروط حافز لدورة الثانية.

شروط الحصول على إعانة حافز للعاطلين عن العمل

حافز صعوبة الحصول على العمل يقدم دعم يقسم على مدار 12 شهر ويقسم على

1500 ريال سعودي شهرياً لمدة 4 شهور

1250 ريال في الأربع شهور التالية

1000 ريال تقسم على الباقي من شهور السنة بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الدورات للتدريب على المهارات لسهولة الحصول على الوظيفة المناسبة حسب متطلبات سوق العمل وللحصول على إعانة العاطلين عن العمل لابد من توافر الشروط :

أن يكون طالب دعم حافز سعودي الجنسية للرجال والنساء

يقيم إقامة دائمة بالمملكة مدة لأتقل عن 10 أشهر في العام قبل تقديم الطلب.

لايقل عمر المتقدم عن 35 عام و لايزيد عن 60 وقت تقديم الطلب.

أن يكون مر ثلاث شهو أو أكثر على تركه العمل أو الوظيفة في الحكومة أو القطاع الخاص.

ألا يكون مقيم قي أحد دور الرعاية الاجتماعية.

لا يمتلك محل أو مؤسسة أو أي مصدر للدخل ولا معاش تقاعدي.

يكون المتقدم قادر على العمل والالتحاق بوظيفة.

ألا يكون موظف أو عامل في القطاع الحكومي أو الخاص.

يشترط عدم الحصول من الدولة على تعويض أواستحقاق مادي نتيجة التعطل عن العمل.

طريقة تسجيل دخول حافز أول مرة

تسجيل دخول حافز أول مرة يتم بعدة خطوات

الدخول إلى البوابة الإلكترونية TaqaT على شبكة الإنترنت

اضغط أيقونة تسجيل الدخول.

تدوين البيانات المطلوبة للتقديم مثل:

الاسم ورقم الهوية.

رقم الجوال لإرسال رمز سري.

تدوين رقم سري وتأكيده.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الموقع إلاكتروني.

يتم إرسال كلمة مرور إلى الهاتف المسجل مسبقاً.

يتم تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور المرسلة.

اضغط متابعة للدخول إلى صفحة حسابك الجديد وتدوين البيانات المطلوبة ثم الانتظار حوالي 60 يوم ليتم الرد بعد فحص الطلب المقدم لاستحقاق دعم العاطلين عن العمل.

طريقة دخول مسجل مسبقا في حافز

تسجيل دخول حافز للمسجلين من قبل للاستعلام عن أهلية حافز أو الراتب الشهري عن طريق:

دخول موقع طاقات واختيار برنامج حافز.

تسجيل رقم الهوية.

تدوين الرقم السري.

أضغط عرض سيتم الدخول إلى الحساب والاستعلام عن الراتب الشهري.

متى موعد نزول حافز بعد التسجيل الجديد

عقب استيفاء شروط حافز يتم إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل في الطلب أو على البريد الإلكتروني أو الدخول إلى الموقع لمعرفة هل تم قبول الطلب أوتم الرفض حيث يتم التحويل إلكترونياً من حالة متقدم إلى مؤهل وملتحق ويتم صرف إعانة حافز بعد مرور ثلاث شهور من التقديم والقبول بالبرنامج.