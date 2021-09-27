نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل خدمة موجود STC سوا وطريقة تفعيل الخدمة من موبايلي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة تفعيل خدمة موجود سوا من الخدمات المميزة التي تقدمها شركة الاتصالات stc في المملكة العربية السعودية، فيمكن من خلالها المستخدم معرفة جميع المكالمات الفائتة بجانب معرفة تفاصيل الاتصالات الواردة إليه عندما يكون جواله مغلق أو خارج نطاق التغطية، وذلك يتم من خلال وصول رسائل قصيرة تصل إلي العميل من خلال شركة الاتصالات، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة تفعيل الخدمة وقيمة الرسوم وأهم المميزات.

خدمة موجود سوا



تعنبر خدمة موجود هي أحد أفضل الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات مثل stc وموبايلي، حيث تتيح تلك الخدمة العملاء المشتركين إمكانية التعرف على جميع المكالمات الفائتة التي وصلت إلى الخط عندما كان مغلقًا أو في حال إذا كان خارج نطاق الخدمة.

وتتوفر خدمة موجود بأشكال ثلاثة هي موجود وموجود اكسترا وهاتف موجود، لكل من هذه الخدمات الثلاثة خصائصها ومميزاتها التي تلبي حاجة المستخدم، وفي العموم فإن الغرض الأساسي لهذه الخدمات الثلاثة إمكانية المستخدم من معرفة من قام بالاتصال به عندما كان جواله مغلق أو خارج نطاق التغطية.

ويعتبر سؤال طريقة تفعيل خدمة موجود وسؤال كيف اشحن سوا من أهم الأسئلة التي تشغل بال العديد من العملاء، ومن خلال الأتي سوف نتعرف علي طريقة التفعيل.

طريقة تفعيل خدمة موجود stc

تقوم شركة الاتصالات السعودية STC بتوفير العديد من الطّرق السهلة التي تساعد عملاءها في الاشتراك بكافّة الخدمات التي يحتاجون إليها، مثل الاشتراك في خدمة كمل سوا والتي تمكن عملاء الشركة المشتركين الحصول علي عشرة دقائق مجانية من أجل إجراء المكالمات داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو الحصول علي مبلغ مالي يستخدمه حسب الرغبة.

ويمكن معرفة طريقة تفعيل خدمة موجود من خلال استخدام رمز التفعيل الخاص بالخدمة، وذلك من خلال إرسال رسالة تحتوي على 1520 إلى الرقم 900.

حيث يتم بعدها خصم قيمة الاشتراك من رصيد المشترك ثم يستقبل الشخص رسالة نصية علي الهاتف الجوال تفيد إتمام التفعيل والاستفادة من الخدمة، وفي حالة الانضمام إلى برامج قطاف التميز، فسيتم تفعيل هذه الخدمة بشكل تلقائي بدون الحاجة إلى إرسال الرسالة النصية، ويمكنك معرفة رصيد سوا للتأكد من قيمة خصم الاشتراك.

الغاء خدمة موجود

يوجد البعض من العملاء يرغبون في معرفة طريقة إلغاء الاشتراك في خدمة موجود بعد الاشتراك بها وذلك بسبب عدم الاحتياج إليها، ويمكن إلغاء الخدمة من خلال إرسال رمز إلغاء الخدمة وهو 1521 إلى الرقم 900.

بعد إدخال كود الإلغاء سوف يتم استلام رسالة نصية تفيد بإتمام إلغاء الخدمة بشكل نهائي، وإن أراد المستخدم العودة إليها مرة أخرى، فيمكنه إرسال رقم 1520 إلى الرقم 900 من أجل الاشتراك مرة أخرى في الخدمة.

طريقة تفعيل خدمة موجود موبايلي

تفعيل خدمة موجود موبايلي تعتبر واحدة من الخدمات المتميزة التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية موبايلي، حيث يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة تفعيل خدمة موجود موبايلي، وذلك من أجل معرفة المكالمات الفائتة عن طريق الإشعارات التي ترسلها الشركة إلى الهاتف.

يمكن الاشتراك في خدمة موجود موبايلي بكل سهولة وذلك ذلك من خلال الكود الخاص بالخدمة، وهو (**21*1431#)، فقم بإدخال الكود بدءا من اليسار إلى اليمين، وبعد ذلك اضغط على زر “اتصال”.

في حالة الرغبة في خدمة تحويل المكالمات في حالة كون الهاتف مغلق أو خارج التغطية الشبكة، فيوجد الكود الخاص بذلك وهو (**62*1431#)، فبع كتابة الكود قم بالضغط بعد ذلك على “اتصال”. وعند الرغبة في إلغاء هذه الخدمة الخاصة بتحويل المكالمات في حالة غلق الهاتف، أو وجوده خارج التغطية يمكن إدخال الكود التالي (##62#)، والضغط بعد ذلك على زر “اتصال”. وعند تحويل المكالمات عند انشغال الخط فيكون من خلال الكود التالي (**67*1431#)، وبعد ذلك اضغط على زر “الاتصال ” من أجل إلغاء الاشتراك في تلك الخدمة. كما يُمكن الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 1431 فهذه خدمة توفرها الشركة للعملاء في حالة إلغاء خدمة موجود.

خدمة موجود اكسترا

تعتبر أيضًا خدمة موجود إكسترا واحدة من الخدمات التي تقدّمها شركة STC السعوديّة من أجل تنبيه العملاء بجميع بالمكالمات الفائتة أثناء وجود الهاتف في أيّ من أوضاع عدم الاتّصال بالشبكة، وذلك مقابل ثمانية ريال شهريّاً، كما يستطيع العملاء إلغاء هذه الخدمة أو إضافتها حسب الحاجة إليها.

تعمل الشركة على توفير هذه الخدم بشكل مجانيّ لجميع العملاء الذين تمكّنوا من الوصول إلى برامج قطوف التميّز أيضاً.

كود تفعيل خدمة موجود اكسترا

يمكنك الاشتراك في خدمة موجود اكسترا من الجوال وذلك من خلال كود معين وهو ( *62*4000# ) وذلك عندما يكون الخط مغلق أو خارج التغطية ويمكنك إلغاء اشتراكك في الخدمة من خلال الاتصال بـ *62# .

) وذلك عندما يكون الخط مغلق أو خارج التغطية ويمكنك إلغاء اشتراكك في الخدمة من خلال الاتصال بـ . أما في حالة انشغال الخط فيمكنك الاتصال علي الكود التالي لتفعيل الخدمة وهو ( *67*4000# ) وإلغاء الخدمة عن طريق الاتصال بـ *67# .

) وإلغاء الخدمة عن طريق الاتصال بـ . كذلك يمكن أيضًا الاشتراك في خدمة موجود اكسترا من خلال صفحه موجود علي الموقع الإلكتروني لـ شركة الاتصالات السعودية STC.

في نهاية المقال نكون قد قمنا بسرد طريقة تفعيل خدمة موجود من أس تي سي سوا ومعرفة طريقة التفعيل من موبايلي، بالإضافة إلي معرف طرقة تفعيل موجود اكسترا.