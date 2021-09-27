نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب توقف العمل على 43 هاتف ذكي في هذا الموعد المفاجأة بينها ايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة واتساب صاحبة أكبر تطبيق للتواصل الاجتماعي في العالم. عن إيقافها برنامج واتساب على نحو ثلاثة وأربعين موديل من موديلات الهواتف الذكية. ووفقًا للصحيفة البريطانية (دايلي ستار) أوضحت الشركة أن هذه الانواع القديمة من الهواتف لن يمكنها تحميل واتساب والعمل عليه في نوفمبر المقبل 2021.

ماذا سيحدث حينما يتوقف واتساب لديك ؟

وأوضحت الشركة أن ايقاف واتساب في الأجهزة السالفة الذكر سيمنع الملايين من المستخدمين من أن يصلوا إلى رسائلهم. بل وكذلك صورهم. وإضافة على ذلك لن يصلوا إلى مقاطع الفيديو التي لديهم من أصحابهم. وهذه الأنباء شكلت صدمة لبعض المستخدمين، خاصة أنهم قد وربما يستخدمون الواتساب لتسجيل بعض المعلومات لأعوام، بدلًا من أن يقوموا بشراء أو تحديث أجهزة جوالهم.

الأول من نوفمبر هو موعد توقف واتساب على 43 جهاز من الأجهزة الذكية

وبداية من الأول من شهر نوفمبر لن يستطيع 43 جهازًا من الهواتف الذكية التي تعمل عليها واتساب، بتشغيل التطبيق مرة أخرى. سواء كان أندرويد، أو أجهزة ايفون التي تعمل اي او اس. ولن يستطيعوا أن يستخدموا عملية المراسلات النصية أو الصورية أو المكالمات الفيديون ورسائلها المشفرة.

أنظمة التشغيل التي سيتوقف عليها تطبيق واتساب بداية من شهر نوفمبر 2021

والجوالات الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد 4.0.4 أو إصدار أقدم، لن تكون متوافقة مع تطبيق whatsapp كذلك أجهزة iPhone المثبت عليها نظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم.

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ما هي الأجهزة التي سيتوقف دعم واتساب عليها بداية من نوفمبر؟

Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2 LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II Sony Xperia Huawei Ascend Mate and Ascend D2 Apple iPhone SE, 6S, and 6S Plus

ما هي الخصائص التي ستفقدها تلك الهواتف بخصوص واتساب؟

ستختفي رسائل الواتساب.

كذلك المكالمات الجماعية ستختفي أيضًا.

ولن يكون تطبيق الواتساب مستقر أو أمن بشكل كامل.

كذلك الصور والنصوص وبعض الامكانيات لن تستطيع هذه الأجهزة أن تستخدمها.

تجدر الإشارة أن الشركات الخاصة بالتقنية تحتاج دائمًا تحديث أجهزة المحمول حتى يستطيعوا تفعيل الخدمات الجديدة التي تقدمها للمستهلك.