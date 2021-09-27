نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب تظلم لدي الإمارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم المنصة الوطنية الموحدة بالمملكة العربية السعودية خدمة التظلم الإلكترونية عبر موقعها علي شبكة الإنترنت والمنصة الوطنية هي وجهة موحدة لتقديم جميع الخدمات الحكومية و الشكوى و لتقديم طلب التظلم بأعلي معيار جودة وكفاءة ، وذلك من خلال العديد من القنوات لكل الموجودين علي أراضي المملكة من مواطنين ومقيمين وزوار ، بشكل حضاري متطور يتلاءم مع تطلعات المجتمع السعودي ، وفق توجهات الحكومة وتحت مظلة رؤية المملكة 2030 ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم خطوات تقديم طلب تظلم لدي الإمارة عن طريق الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية الموحدة ونبذة عن نشاط المنصة وطرق التواصل بشكوى المختلفة وقنوات تقديم الخدمة المتعددة ، والمنصة أيضاً تقدم خدمات تقديم طلب إلغاء الإبعاد والترحيل من المملكة.

خطوات تقديم طلب تظلم لدي الإمارة

تتيح المنصة الوطنية الموحدة بالمملكة خدمة تقديم طلب تظلم للإمارة عن طريق بعض خطوات التقديم اللازم اتباعها كالآتي :

يقوم العميل بالدخول علي موقع المنصة الوطنية الموحدة – خدمة التظلم من خلال منصة أبشر.

يختار العميل خدمات الشكاوى من الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك يقوم باختيار تقديم الطلب تظلم.

بعدها يقوم بتعبئة بيانات الخدمة الآتية : اسم مقدم الطلب. رقم جوال مقدم الطلب والمسجل في أبشر. رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب. اسم الشخص المتظلم منه لدي اللجنة. يقوم بإرفاق صورة من صك الحكم محل التظلم. ويرفق أي مصوغات أخري توضح حالة التظلم أو تعزز موقفه.

ثم يقوم بالموافق علي الشروط والأحكام.

ويتم الضغط علي إرسال الطلب والمتابعة علي الموقع.

كما يستطيع المواطن تقديم التظلم ، و رسالة تظلم ، وكذلك تقدم طلب رد الاعتبار من خلال application طلب عبر موقع ديوان الإمارة الألكتروني ، من قنوات تسجيل التظلمات و ارفاق نماذج معاريض الاعتراض.

نبذة عن المنصة الوطنية الموحدة

تعتبر المنصة الوطنية الموحدة بالمملكة العربية السعودية بوابة جديدة متكاملة تشتمل علي جميع خدمات الحكومة بمستوي عالي من الكفاءة والجودة ، حيث تقدم كل الخدمات عن طريق العديد من القنوات لكافة المواطنين والمقيمين وزوار المملكة أي كان نوع النشاط الخاص بهم ، ومستوي التعامل عبر المنصة يتلاءم مع تطلعات المواطنين وطموح المملكة وحكومتها في ظل رؤية المملكة 2030 ، وجدير بالذكر أن جميع الخدمات المقدمة من المنصة تسير بالتزامن والترابط الرقمي الموحد ودائمة التحديث لتواكب التطورات التقنية في مختلف المجالات.

كيفية الحصول علي خدمات المنصة

تقدم المنصة الوطنية الموحدة كافة خدماتها بدون رسوم وبصورة مجانية وذلك لجميع فئات المجتمع السعودي من مواطنين ومقيمين وزوار في وقت قياسي بتقديم الشكوي و التظلُّم لدي إمارة منطقة مكة بديوان المظالم عبر القنوات التالية :

الموقع الإلكتروني للمنصة علي شبكة الإنترنت.

خدمة العملاء عبر الرقم التالي : 00966125722727 .

البريد الإلكتروني : [email protected]

ويتم التواصل خلال ساعات العمل الرسمية من السابعة والنصف صباحاً حتي الثانية والنصف عصراً ، ويتم تقديم شكوى ومقترحات لفريق الدعم علي الموقع أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء علي الرقم الموضح بعاليه المقيم من التواصل مع الإمارة بكل يسر وسهولة لإجراء الخدمات والاستفسار أو تقديم الشكاوى والملاحظات والمقترحات ، ويمكن التسجيل في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية للحصول علي كافة مزايا الوزارة للعمالة والمنشآت.