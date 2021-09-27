شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443، الضمان الاجتماعي هو برنامج حكومي سعودي، يَتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هدفه توفير الدعم المالي لقطاعات معينة داخل المجتمع السعودي، المقيمين بصفة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم دعمهم بتلك الأموال بهدف مواجهة احتياجاتهم اليومية من موارد غذائية، ومستلزمات صحية وخلافه، ويُصرف هذا الضمان للمستفيدين بصورة شهرية.

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أن تكون جنسية المتقدم سعودي الجنسية

الا يقل عمر المتقدم عن 35 عام

لابد أن يكون المتقدم من أصحاب المعاش

عدم تسجيل المتقدم في أي برنامج تأميني آخر

الحد الأقصى للرواتب أقل من العائد المادي من برنامج الضمان الاجتماعي

توفير الأوراق المطلوبة اللازمة لتسجيل في الضمان الاجتماعي.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث البرنامج الاجتماعي، حيثُ تم إعادة توزيع الضمان الاجتماعي على المستحقين الفعلين، كما تم حذف جميع المسجلين الغير مستحقي، وما يمكن قوله أن الوزارة قد حددت الفئات الأكثر احتياجاً للاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي وهم محدودي الدخل وأصحاب الأجور المتوسطة والتي تعاني من توفير متطلبات الحياة، ولقد تعددت مزايا الضمان الاجتماعي، حيثُ وفر خاصية استفادة شخص أخر من أفراد الأسرة في حالة توفي المستفيد من الضمان، بجانب تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة حتى تتمكن من مواجهة التوسعات الاقتصادية وكذلك الأفراد الذين تجاوزوا سن الستون والأيتام الذين ليس لهم دخل شهري وذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل أيضاً.

خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لقد وفرت وزارة الضمان الاجتماعي خدمة حجز موعد، وهذه الخدمة التي تقدم لجميع مستحقي البرنامج، حيثُ أصبح لهم الاحقية في اختيار الموعد المناسب لهم من أجل إنجاز أو استكمال كافة أوراقهم من أجل التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي، دون مواجهة أي نوع من العناء أو الجهد.