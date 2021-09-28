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عمر شويل - جدة استعلام راتب التقاعد برقم الهوية من الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في السعودية، وذلك عبر المؤسسة العامة للتقاعد والتي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم المواطنين المتقاعدين أو ممن سيتم تحويلهم للتقاعد لبلوغهم السن النظامية للتقاعد، وسوف نتناول في هذا المقالة طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية وحالات استحقاق معاش التقاعد وطريقة استخدام حاسبة المعاش التقاعدي، وهناك مواعيد محددة يتم بموجبها صرف معاش التقاعد.

استعلام راتب التقاعد برقم الهوية 2021 المؤسسة العامة للتقاعد

تقدم المؤسسة للعامة للتقاعد العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من المعاش التقاعدي سواء المدنيين أو العسكرية ومن هذه الخدمات الإلكترونية هي خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية عبر اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على صفحة تسوية المستحقات التقاعدية.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بصاحب المعاش في المكان المخصص.

يتم إدخال رمز التحقق المرئي ثم الضغط على زر استعلام.

حالات استحقاق المعاش:-

أقر نظام التقاعد المدني حالات استحقاق المعاش التقاعدي وهذه الحالات هي:-

* المحال إلى التقاعد لبلوغ سن التقاعد، مهما كانت مدة خدمته.

* المتوفي أو المفصول بسبب العجز عن العمل بشكل نهائي مهما كانت مدة الخدمة حيث يستحق نسبة 40% من أخر راتب أساسي كان يتقاضاه عند الوفاة أو العجز أو المعاش المستحق عن المدة الفعلية لخدمته أيهما أكبر.

* المتوفي أو العاجز عن العمل أثناء العمل وبسبب العمل فإنه يستحق معاش بنسبة 80% من أخر راتب أساسي كان يتقاضاه أو عن مدة خدمته أيهما أكبر.

* من انتهت مدة خدمته وله مدة خدمة فعلية 25 سنة فأعلي.

* من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبدون أية أسباب تأديبية يستحق معاش متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد على الأقل 15 عاماً.

* من تم إحالته للتقاعد بناء على طلبه وله مدة خدمة محسوبة لا تقل عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة جهة عملة على استحقاقه للمعاش.

طريقة استخدام حاسبة المعاش التقاعدي:-

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد للأفراد استخدام حاسبة المعاش التقاعدي التقريبي، وذلك لمعرفة كيفية احتساب قيمة المعاش التقاعدي ويكون ذلك وفق البيانات المدخلة من صاحب المعاش، حيث يتطلب معرفته لبعض المعلومات منها ما يلي:-