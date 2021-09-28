نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر معرض الصقور والصيد السعودي 2021 الرابط الرسمي وموعد وفعاليات المعرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر معرض الصقور والصيد السعودي 2021. قام معرض الصقور والصيد السعودي بتنظيم المعرض بجمع الأشخاص هواه الصيد والصقور من خلال فعالية ترفيهية ثقافية مميزة جدا. ونظرا لأن الصقور تعتبر ارثا تاريخية لدي المملكة العربية السعودية فتقرر نقلها للأجيال القادمة باستمرار حتي يستمتعوا بهذا الإرث الثمين ويتعرفن علي هواية الصيد المميزة.

حجز تذاكر معرض الصقور والصيد 2021 وفقا لموعد المعرض

تم تحديد بدأ فعاليات معرض الصقور بدءا من الأول من أكتوبر القادم وحتي 10 أكتوبر 2021. وتم تحديد مدينة الرياض العاصمة السعودية لإقامة شعائر المعرض. فتسعي دائما المملكة من الدول الأكثر أهتماما باقتناء الصقور وتربيتها وصيدها أيضا. وسيقام ذلك المعرض الهائل بمقره السنوي نادي الصقور السعودي الذي تأسس بأمر ملكي منذ عام 2017 ليجمع كافة الصقارين السعودين وهواه الصيد ومحبي الطبيعة.

رابط حجز تذاكر معرض الصقور والصيد السعودي 2021

تم تحديد موقع حجز تذاكر معرض الصقور والصيد السعودي 2021 الدولي للدخول للأماكن المحددة من المعرض. أما عن دخول المعرض فسوف يبدأ من الأول من أكتوبر حتي يوم 15 من نفس الشهر من الساعة 12 ظهرا حتي الساعة 12 منتصف الليل.

مزاد نادي الصقور السعودي 2021

سيبدأ مزاد نادي الصقور في نسخته الثانية في الفترة من 1 أكتوبر وحتي 15 نوفمبر 2021.

مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

تقرر بدأ مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الرابعة ابتداءا من 28 نوفمبر وحتي 16 ديسمبر 2021.

أهداف المعرض

يهدف المعرض إلي التعريف بهواية الصيد. الحفاظ علي ارث الصقور الثمين والنادر ونقله إلي الأجيال القادمة. اقامة معرض ترفيهي وثقافي متميز لجميع الأسر. جذب محبي الصقور وهواة الصيد. بالطبع استقطاب الأفراد أو الشركات من خارج المملكة أو داخلها لبيع الصقور بمختلف أنواعها وعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد.

فعاليات معرض صيد الصقور

مقر المعرض مدينة ملهم شمال الرياض ومن فعاليات المعرض: