نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن فاتورة المياه شهر سبتمبر 2021 الشركة الوطنية للمياه في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة المياه شهر سبتمبر 2021، التي تقدمها الشركة الوطنية للمياه بالمملكة العربية السعودية N .WC ذلك وفقا للتحديثات المستمرة والتطورات التي تعمل عليها المملكة، حيث أقبلت الشركة الوطنية للمياه على تديم العديد من الخدمات الجديدة الإلكترونية التي تفيد المواطن السعودي والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، بشكل كبير منها خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه والاستهلاك بشكل شهري باستخدام رقم العداد فقط ،أو القيام بعمل حساب عبر الموقع الرسمي للشركة الوطنية للمياه والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية والمعلومات التي تقدمها nwc والتي منها التوضيح في كيفية ترشيد استهلاك المياه ، والعديد من الخدمات دون الحاجة إلى التوجه لمقر فرع الشركة الوطنية للمياه بالإضافة إلى توفير العديد من المقترحات المختلفة بشأن كيفية سداد قيمة فاتورة المياه.

أعلنت شركة المياه الوطنية عن انضمام منطقتي المدينة المنورة وتبوك القطاع الشمالي الغربي تحت مظلة الشركة، وبإمكان كافة قاطنيها الآن تقديم كافة الشكاوى المتعلقة بالمياه والفواتير الشهرية عبر الموقع الإلكتروني للشركة الآن، من خلال خطوات بسيطة يقوم المشترك بإتباعها فور الدخول على الموقع وعمل الحساب الخاص بالمشترك للحصول على الفواتير أيضا على الحساب الآن.

استعلم عن فاتورة المياه شهر سبتمبر 2021 برقم الحساب

يتم الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيا عبر موقع الشركة الوطنية للمياه بالمملكة بمنتهى السهولة من خلال رقم الحساب الخاص بك، كل ما عليك القيام به هو:

الدخول على موقع الشركة الوطنية للمياه nwc

الضغط على “الفرع الإلكتروني”

من ثم الضغط على خدمة الفواتير

الضغط على خدمة الاستعلام برقم الحساب أو برقم العداد

ادخل رقم الحساب الخاص بعداد المياه التابع لك

ادخل رقم الهاتف الخاص بك

اضغط إرسال

ستظهر لك قيمة الفاتورة وكافة التفاصيل الخاصة بها والفواتير السابقة أيضا.

خطوات تقديم شكوى على موقع شركة المياه الوطنية

إذا كانت هناك أي شكاوى بخصوص فاتورة المياه، وقيمتها يمكن الآن تقديم شكوى إلكترونية عبر موقع شركة المياه من خلال الخطوات الآتية.

الدخول على موقع الشركة الوطنية للمياه nwc تسجيل الدخول الى الحساب الخاص بك اختيار الشكاوى أختيار نوع الشكوى التي تريد تقديمها كتابة تفاصيل الشكوى الضغط على تقديم معالجة الشكوى إغلاق الشكوى

شركة المياه الوطنية السعودية

ضمن نظام رؤية 2030 الذي تسعي إليه المملكة العربية السعودية تم توحيد نظام الفواتير للمواطنين لتكون دائما بعد موعد نزول رواتب الموظفين في نهاية كل شهر ميلادي، لذا تم تثبيت موعد صدور فواتير الكهرباء الجديدة باليوم الثامن والعشرون من كل شهر ميلادي وبعدها تصدر فاتورة المياه الخاصة بالشهر، وتوفر الآن المملكة وسائل دفع إلكترونية بكل القطاعات سواء بقطاع المياه أو قطاع الكهرباء وغيرهم من القطاعات.

تعمل شركة المياه الوطنية السعودية على توفير خدمة كشف التسربات في المنزل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وقد نوهت الشركة عن مدى خطورة تسربات المياه في المنازل والتي تؤدي إلى تصدعات داخل العقار بأكمله ،وزيادة ملحوظه في قيمة فاتورة المياه بالإضافة إلى الهدر المائي الكبير الذي يحدث.

صدرت فاتورة المياه الخاص بشهر فبراير بالفعل من قبل شركة المياه الوطنية السعودية وذلك عقب صدور الراتب الشهري للموظفين، في المملكة باليوم الثامن والعشرون من فبراير ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة الآن من خلال الحساب الخاص بك عبر موقع الشركة الوطنية، أيضا صدرت نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة ويمكنك معرفتها الآن على الفور عبر حسابك الشخصي بالموقع.

صدرت اليوم فاتورة المياه الخاصة بشهر سبتمبر2021 من خلال شركة المياه الوطنية وذلك بعد صدور الراتب الشهري للموظفين في السابع والعشرين من الشهر الميلادي ، وصدرت أيضا فاتورة كهرباء سبتمبر2021 والتي يمكن الاستعلام عنها ودفعها مباشرة من خلال الشركة السعودية للكهرباء ويفضل سداد فاتورة الشهر قبل صدور الفاتورة الجديدة حتى لا يتم تطبيق غرامة تأخير ودفع مبلغ زائد.

تطبيق المياه الوطنية

الآن يمكنكم تحميل تطبيق المياه الوطنية عبر هاتفك الجوال، وبكل سهولة لأجهزة الأندرويد والآيفون. ويمكنكم من خلال التطبيق متابعة استهلاك المياه الخاص بك. ومعرفة فاتورة الشهر الجديد المستحقة الدفع. أيضا يمكنك دفع الفاتورة بمنتهى السهولة من خلال التطبيق. ويمكنك أيضا متابعة الاستهلاك الشهري والمقارنة بين الشهور لمعرفة متوسط استهلاكك وكيفية ترشيده إذا ما كان زائد.