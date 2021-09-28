نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد في المرور السعودي 1443 عن طريق منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات حجز موعد في المرور السعودي 1443 ، يكثر البحث في مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك الموضوع حيث ظهرت في الفترة الأخيرة اتجاهات في المملكة العربية السعودية بتحويل كل التعاملات من ورقي إلى إلكتروني كي يسهل على المواطنين والمقيمين في المملكة بالإضافة لمنع التزاحم داخل الأماكن في ظل جائحة كورونا وفي تلك المقالة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي سنقدمها لكم على منصة موقع أبشر الإلكترونية، والتي سوف تمكن المواطنين السعوديين من الحصول على الخدمات المختلفة دون بذل وقت وجهد كثيرين ، تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

خطوات حجز موعد في المرور السعودي 1443

تعد منصة أبشر من أفضل المنصات الإلكترونية التي تيسر على المواطن والمقيم حياته حيث يمكنه إجراء التعاملات الحكومية المختلفة الخاصة به بسهولة وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي وإليكم خطوات حجز موعد في المرور السعودي 1443

في البداية تقوم بالدخول على موقع أبشر.

سيظهر لك خيارين هم أفراد وأعمال.

بعد ذلك قم بالضغط على أبشر للأفراد.

من ثم تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول وهي عبارة عن: اسم المستخدم أو رقم الهوية كلمة المرور الخاصة بك الرمز الخاص بالتحقيق الذي سيتم إرساله على هاتفك في رسالة نصية.

تقوم بكتابة هذا النص في المكان المخصص له أمامك.

وبعد ذلك نضغط على مرور.

كذلك نقوم بالضغط على حجز المواعيد.

من ثم نقوم بتحديد السبب لحجز الموعد.

نحدد المنطقة التي سوف نتجه إليها، ومن ثم الضغط على التالي.

بعد ذلك تقوم المنصة باختيار الفرع المناسب الذي ستتوجه إليه، وتقوم بتحديد الوقت واليوم المناسب لك.

يجب ان تقوم بقراءة التعليمات أمامك ومن ثم قم الضغط على التأكيد على “بيانات الموعد”.

وفي هذه الخطوة سوف تظهر أمامك التذكرة الخاصة بالحجز.

خطوات تسجيل دخول مستخدم جديد في أبشر

وبعدما اطلعناكم على طريقة حجز موعد في المرور السعودي 1443 سنتوجه الآن إلى الخطوات الخاصة ب تسجيل مستخدم جديد في أبشر.

نقوم بالدخول على موقع أبشر.

ومن ثم نقوم بالضغط على “مستخدم جديد”.

نقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالشخص في الأماكن المحددة وهي : رقم الهوية. رقم الجوال. اسم المستخدم باللغة الإنجليزية. كلمة المرور. وتأكيد كلمة المرور في الخانة الخاصة بتأكيد كلمة المرور. عنوان البريد الإلكتروني الخاص. هناك خانة خاصة بالتأكيد على العنوان في البريد الإلكتروني كما نضع اللغة المفضلة كذلك نقوم بكتابة الرمز المائي.

بعد كل تلك الخطوات سيتم إرسال رمز التأكيد على الهاتف المحمول، نقوم بالضغط على موافق.

ومن ثم نقوم بملأ المعلومات التي تخص المستخدم : الاسم بالكامل كما نملأ الكلمة الخاصة بالمرور. ومن ثم نقوم بإعادة تأكيد كلمة المرور. وفي النهاية نقوم بالإجابة على السؤال السري والضغط على موافق.



تجديد رخصة السيارة من خلال موقع أبشر

وبعدما أطلعناكم على طريقة حجز موعد في المرور السعودي 1443 ، ومن ثم خطوات تسجيل مستخدم جديد في أبشر، سنتطلعكم على خطوات تجديد رخصة السيارة من خلال أبشر.

في البداية يتم الدخول إلى منصة موقع أبشر.

كما بعد ذلك يتم الضغط على “أبشر للأفراد”.

يتم كتابة كل البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول وهي : اسم المستخدم أو رقم الهوية. كلمة المرور الخاصة به. الرمز الخاص بالتحقيق الذي سيتم إرساله على هاتفك في رسالة نصية.

تقوم بكتابة هذا النص في المكان المخصص له أمامك.

يتم بعد ذلك الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

كذلك نقوم بالضغط على خدمات المرور.

بعد ذلك نجد “تجديد رخصة القيادة بدون الفحص الفني” نقوم بالضغط عليها.

يتم كتابة كل البيانات الخاصة بالسيارة التي نريد ان نستخرج رخصة لها.

يتم دفع القيمة الخاصة بتجديد الرخصة إلكترونياً عن طريق خيارات السداد التي تتوفرعلى الموقع.

يجب كتابة العنوان الوطني لصاحب السيارة

وهذا العنوان هو الذي سيُرسل عليه الرخصة بعد الانتهاء.

وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالتنا عن خطوات حجز موعد في المرور السعودي 1443 قد نالت إعجابكم ودمتم سالمين.