نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في برنامج قرة لدعم اطفال المرأة العاملة 1443 بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في برنامج قرة لدعم اطفال المرأة العاملة 1443 حيث إن هذا البرنامَج من البرامج الهامة التي تساعد على تسهيل وتبسيط حياة المرأة التي تعمل وهو إلى ذلك يعمل على تقديم خِدْمَات الضيافة لأطفال المرأة العاملة وذلك حتى تكون المرأة في عملها وهي مطمئنة على أطفالها أنهم في مكان آمن يوجد به الرعاية التي تناسب طفلها ثم أن برنامَج قرة يعمل أيضاً على دعم المرأة العاملة حتى تتمكن من الالتحاق بسوق العمل حتى تستطيع المرأة الاستفادة من الدعم الذي يقدمه هذا البرنامَج فعليها القيام بالحجز لأحد دور الرعاية للأطفال ومن خلال السطور القادمة سوف نقوم بذكر الشروط التي يجب مراعاتها عند التسجيل في برنامَج قرة.

شروط التسجيل في برنامج قرة لدعم اطفال المرأة العاملة 1443

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام الذي لابد من توافرها في الأم التي ترغب التسجيل في برنامَج قرة للمرأة العاملة وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

أولا يجب أن تكون المرأة التي ترغب التسجيل في برنامَج قرة حاملة للجنسية السُّعُودية.

لا بد من أن تكون المرأة التي تريد الاشتراك في برنامَج قرة مقيدة في التأمينات الاجتماعية.

يجب أن يكون الطفل الذي ترغب والدته تسجيله عمره يتراوح ما بين شهر إلى ست سنوات.

يجب أن تكون المرأة التي تريد الاشتراك في برنامَج قرة عمرها لا يزيد عن خمس وستين عاماً ولا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

لا بد من أن تكون المرأة على رأس في عمل بالقطاع الخاص أو العام.

لا بد من ألا يتعدى مرتب المرأة المقيدة في التأمينات الاجتماعية عن 8000 ريال سعودي.

طريقة التسجيل في برنامج قرة 1443

بعد التأكد من أن الشروط والأحكام الموضوعة للتسجيل في برنامَج قرة جميعها متوفرة فيجب بعدها إتباع بعض الخطوات البسيطة والميسرة حتى تستطيع المرأة العاملة التسجيل في قرة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا يجب الولوج إلى منصة برنامَج قرة الإلكترونية https://qurrah.sa.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل.

ثم يتم بعد ذلك تدوين البيانات المطلوبة وهي مثل (صورة من شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، صورة من الهُوِيَّة الوطنية).

بعد ذلك يتم اختيار مركز الرعاية التي تريد الأم التحاق طفلها فيه.

سوف يتم التأكد من أهلية الطفل حتى يستطيع الدخول في برنامَج قرة وذلك عن طريق فريق البرنامَج.

وأخيراً بعد التأكد من أهلية الطفل سوف يتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمرأة وذلك يكون في غضون 24 ساعة.

الخدمات التي يقدمها برنامج قرة للمرأة العاملة

يقدم برنامَج قرة بعض الخِدْمَات التي تساعد المرأة العاملة على اجتياز عملها دون الخوف والقلق على أبنائها وتساعدها أيضا على اختيار مراكز الرعاية المناسبة لأبنائها ومن ضمن الخِدْمَات التي يقدمها البرنامَج ما يلي:

يعمل برنامَج قرة على مساعدة المرأة في البحث عن مراكز لضيافة الأطفال.

وهو إلى ذلك يساعد في إدارة الحجوزات.

إمكانية الدفع الإلكتروني.

كما أنه يساعد في دعم المرأة.

إمكانية اعتماد مراكز الرعاية لاستقبال الحجوزات المدعومة.

إمكانية حجز الخِدْمَات التي تخص مراكز حضانات الأطفال.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بتوضيح شروط التسجيل في برنامج قرة 1443 لدعم أطفال السيدات العاملات بالمملكة وأيضاً تعرفنا فيه على طريقة التسجيل في البرنامَج والخدمات التي يقوم برنامَج قرة بتقديمها لمساعدة المرأة العاملة.