50 ألف ريال تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة بدون تحويل الراتب لدى إمكان

50 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى المسموح بيه عند طلب تمويل شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي في المملكة العربية السعودية ويحتاج التمويل إلى توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول عليه ومنها توفير حساب بنكي جديد لدى مصرف الراجحي ويجب أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ عشرون عام فأكثر من ذلك ومتاح ذلك التمويل في جميع البنوك السعودية وعبر الأونلاين ويتم التقديم الإلكتروني عليه للحصول على عرض تمويل بدون كفيل بأقساط ميسرة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

أهم المزايا التمويلية التي يقدمها شركة إمكان للتمويل الآن

هناك العديد من الخصائص التمويلية المتعددة التي يقدمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومنها توفير التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون موافقة الكفيل كذلك العديد من المزايا التمويلية التي يبحث عنها الكثير من الراغبين في التمويل الميسر من شركة إمكان كما يلي بكافة التفاصيل:

تمويل شركة إمكان بالمملكة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية.

أمتاز التمويل بأنه بأقساط ميسرة شهرية لمدة تصل إلى أربعة وعشرون شهر.

أقل فترة تمويل تصل إلى ثلاثة أشهر في المملكة.

يمتاز التمويل بأنه مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل السعودية.

متاح التمويل لجميع العملاء السعوديين في المملكة العربية السعودية.

شروط وضوابط الحصول على تمويل ميسر من شركة إمكان للتمويل