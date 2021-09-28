كيفية طلب مساعدة مالية عبر منصة احسان في المملكة العربية

منصة احسان الحصول علي مساعدة مالية منصة احسان ، منصة احسان من أشهر و أهم المنصات التي تقدم المساعدات في المملكة العربية السعودية ، حيث يتساءل عنها العديد من المواطنين المحتاجين وذوي الدخل المتوسط في المملكة العربية السعودية ، كما تحاول منصة أحسان في المملكة العربية السعودية .. قبول أكبر قدر من طلبات المحتاجين من أجل أن تقدم لهم المساعدة ، يستطيع أي شخص في المملكة العربية السعودية من التقديم في المنصة ، بعد التأكد من توافر الشروط ، وسوف نتناقش معكم عبر هذا المقال عن كيفية طلب مساعدة مالية عبر منصة احسان ، بعدما زادت أعداد بشكل بشأن هذا الموضوع بالخصوص ، تابعوا معنا المقال الأتي

منصة احسان

لكي تتمكن من التسجيل في منصة احسان للحصول علي المساعدة المالية كمحتاج ، كل ما عليك هو اتباع بعض الخطوات البسيطة وتكن قد قمت بالتسجيل بنجاح ، مع العلم أنه يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية التسجيل ، فقط بعد توافر الشروط ، خطوات التسجيل لطلب مساعدة مالية عبر منصة احسان في المملكة العربية السعودية كما يلي :

في البداية يجب عليك الدخول الي منصة احسان

من ثم يجب عليك تسجيل دخول

بعد النقر علي تسجيل الدخول ، قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدقة

بعد ذلك سوف تصل إليك رسالة تأكيدية عبر هاتفك الجوال

وفي الأخير قم باختيار أنسب برنامج من برنامج المساعدات

كيفية التبرع لبرنامج معين عبر منصة احسان

للتبرع لشخص معين عبر منصة احسان عليك اتباع بعض الخطوات ، خطوات التبرع لشخص عبر منصة احسان:

أولا قم بالدخول الي منصة احسان

ثانيا قم بتسجيل الدخول عبر إدخال البيانات المطلوبة وبشكل صحيح وفي المكان المخصص

بعد ذلك قم باختيار البرنامج الذي تريد التبرع له

ثم قم بإدخال المبلغ الذي تنوي التبرع به

وفي الأخير قم بالضغط علي تبرع الأن

ومن ثم ادخل بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك

ويمكن التواصل مع منصة احسان عبر البريد الإلكتروني لفريق الدعم بمنصة احسان