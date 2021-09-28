عرض سداد المديونية من مصرف الراجحي وبدون حد أقصى ودون الحاجة لوجود كفيل

عرض سداد المديونية هو أحد أهم المنتجات التمويلية المقدمة من مصرف الراجحي. حيث من الممكن أن يتعذر علي بعض العملاء الالتزام بالأقساط الشهرية لمنتجات التمويلية المختلفة وذلك بسبب ظروف طارئة للمشروعات التي يديرونها. فقد أتاح مصرف الراجحي إمكانية الحصول علي قرض أو تمويل شخصي بغرض سداد مديونية أخري علي العميل موجودة لدى بنوك أخري وسط العديد من الامتيازات. والحقيقة أن مصرف الراجحي يعتبر واحد من أهم وأكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية, حيث يقدم المصرف العديد من المنتجات والحلول التمويلية المختلفة التي تناسب كافة الفئات بالمملكة, ومن هذه المنتجات والعروض عرض تمويل شراء سيارة هيونداي بقسط شهري فقط (931) ريال سعودي. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل عرض سداد المديونية من مصرف الراجحي وما هي المميزات وكيفية الحصول عليه خلال هذا المقال.

عرض سداد المديونية من مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي عن إمكانية الحصول علي تمويل بغرض سداد مديونيات بنك آخر وسط العديد من المميزات التالية:

التمويل بدون حد أقصى.

التمويل متاح بدون كفيل.

إمكانية استرداد الرسوم الإدارية بعد الحصول علي التمويل علي البطاقة الائتمانية وكذلك البطاقة مسبقة الدفع.

أنظمة سداد مريحة جداً.

أقساط شهرية تصل إلي (60) شهراً.

هامش ربح تنافسي جداً ومعدل زيادة سنوية (1.03%) حتي 30 / 9 / 2021 وتبدأ من (2.37%) حتي 31/ 12/ 2021

إمكانية السداد لأقساط أي من البنوك الأخرى.

السرعة في إنهاء الإجراءات والحصول علي التمويل.

التمويل متاح للعملاء المتقاعدين.

إمكانية استفادة العملاء من الحصول علي أي منتج تمويلي آخر من مصرف الراجحي.

إمكانية القيام بالسداد المبكر لباقي الأقساط.

إمكانية تأجيل سداد أول قسطين.

الإعفاء من سداد باقي الأقساط في حالة لا قدر الله الوفاة أو العجز الكلي للعميل.

شروط استرداد المبلغ المالي مقابل الرسوم الإدارية لمنتج سداد المديونية

ضرورة وجود بطاقة ائتمانية أو مخفضة الرصيد أو الحسم الشهري لدى العميل.

سيتم استرداد الرسوم الإدارية في خلال (10) أيام في حالة وجود البطاقة الائتمانية السارية والمفعلة.

سيتم إضافة الرسوم الإدارية علي البطاقات الغير متأخرة في السداد.

كما أن مصرف الراجحي قد أوضح طريقة الحصول علي عرض سداد المديونية من خلال التكرم بزيارة احدي فروع مصرف الراجحي الموجود بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية أو من خلال الاتصال التليفوني رقم (8001241222).