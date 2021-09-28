طريقة الحساب لراتب التقاعد حسب القانون الجديد للتقاعد وشروط استحقاق المكافأة

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عمر شويل - جدة طريقة حساب الراتب التقاعدي حسب القانون الجديد للتقاعد وشروط استحقاق المكافأة، حيث هناك العديد من التساؤلات حول الطريقة الصحيحة لحساب الراتب التقاعديّ، والذي يعتبر أحد الرواتب التي يتم إعطائها للموظفين عند وصولهم لسنّ التّقاعد سواء النّظاميّ أو المبكّر ويوفر لهم هذا الراتب الحصول على العيش الكريم عندما يتم ترك العمل، كما يتم صرف هذه الرّواتب التّقاعدية للموظف عند تعرضه لإصابات العمل، ولهذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة حِساب راتب التقاعد حسب القانون الجديد لعام 2021م، وشروط استحقاق مكافأة التقاعد أيضا، وتعرف أيضا على خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب وطريقة احتساب مبلغ الخصم

طريقة الحساب لراتب التقاعد

حيث قامت المؤسسة العامّة للتقاعد داخل المملكة العربية السّعوديّة بتوفير خدمة حساب راتب تّقاعد بشكل صحيح، وهذه الخدمة مُخصصة لإظهار القيمة التقريبية للمعاش التقاعدي عند التقاعد؛ ويتم هذا بناء على بعض البيانات التي تقوم بإدخالها، وهذه هي الطريقة الصحيحة لحساب راتب التقاعد:

القيام بالدخول على الرابط الإلكترونيّ لحاسبة الراتب التقاعديّ

وبعدها تحديد نوع الجنس، وتحديد نوع الخدمة سواء مدني أو عسكري

ثم القيام بتحديد السبب لترك الخدمة، وذلك كما يلي:

بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكامل نتيجة للعمل، أو إنهاء العمل لأسباب غير تأديبية، أو لأسباب تأديبية أو إلغاء الوظيفة أو بسبب التقاعد المبكر .

بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكامل نتيجة للعمل، أو إنهاء العمل لأسباب غير تأديبية، أو لأسباب تأديبية أو إلغاء الوظيفة أو بسبب التقاعد المبكر . ثم القيام بإدخال آخر راتب.

وبعدها كتابة عدد سنوات الخدمة

ثم القيام بتحديد عدد أشهر الخدمة

ثمَّ الضغط على خيار عرض قيمة المعاش.

وبعد ذلك يتم حساب راتب المعاش التقاعدي.

معايير حساب راتب التقاعد حسب نظام التقاعد الجديد 2021

يتم حساب راتب التقاعد بناءً على بعض من المعايير التي تم تحديدها، وهذه المعايير كما يلي:

تبعا لاختلاف الوظيفة التي عمل بها الموظف المتقاعد.

تبعا لعدد سنوات الخدمة.

والشهادات العليا التي حصل عليها الموظف.

شروط استحقاق المكافأة التقاعدية

يوجد بعض من الشروط التي يجب توافرها حتي يتم استحقاق المكافأة التقاعديّة، وهذه الشروط كما يلي:

يتم التقاعد عند انتهاء الخدمة؛ ويكون هذا بشرط الاستمرار بالعمل لثمانية عشر عامًا، أو أن يكون المتقاعد قد قضي عشرون عامًا بين الخدمة المدنية والعسكرية.

أنْ يكون قد وصل المتقاعد إلى السن التقاعدي المحدد داخل المملكة.

الوفاة العادية أو الوفاة بسبب الإصابة داخل العمل.

التقاعد نتيجة العجز أو غياب اللياقة البدنية المتقاعد.

أن يطلب الشخص التقاعد المبكر؛ وخاصةً عندما يقضي 15 عام متواصل داخل العمل.

أن يتم انتهاء الخدمة بسبب مقر العمل نفسه.

نظام التقاعد الجديد بالمملكة 1443

حيث قدمت الحكومة السعودية نظام جديد للتقاعد وهو يتمثل بأسلوب تبادل للمنفعة حيث يهدف إلى حفظ حقوق الموظف. كما يتضمن هذا النظام الجديد أربع أنظمة للتقاعد ويمكننا عرضها كما يلي: