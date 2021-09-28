نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات 50% على الاجهزة والجوالات في اكسترا اليوم الوطني حتى 2 اكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا بداية من اليوم الوطني حتى 2 أكتوبر، تعتبر اكسترا واحدة من أشهر المتاجر التي توفر إلى كافة عملائها أفضل الأسعار على جميع الأدوات المنزلية، كما أن اكسترا توفر عروض على كافة الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات التلفزيونية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

عروض اكسترا على الشاشات في المملكة العربية السعودية:

من أبرز الأجهزة التي يتوفر عليها العرض هي الشاشات حيث توفر عرض على جميع أنواع الشاشات من الماركات العالمية التي من أبرزها إل جي بمختلف المقاسات، فتحتوي الشاشات على مختلف المزايا التي من أبرزها وصلتان usb بالإضافة لخاصية الواي فاي وخاصية النانو سيل، حرصت اكسترا على أن توفر خصومات على كافة أنواع الشاشات ويمكن أن يصل الخصم لأكثر من 50%، فإذا كنتم ترغبون في شراء شاشة من إل جي يمنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع اكسترا وستحصلون على كل ما ترغبون في الحصول عليه من إل جي.

توفر إليكم اكسترا عرض على شاشات من النوع شارب بالبو انفرتال كما أن في شاشات شارب يتوفر وصلتين ي واس بي كما أنه يتوفر بها نظام الواي فاي، فيوجد من شاشات إلى جي مختلف الأحجام بداية من 55 حتى 85 بوصة.

توفر إليكم اكسترا خصم على شاشات شارب يصل على 40% مع العلم أنه يمكن الشراء أون لاين وتوفر إليكم اكسترا ميزة استرداد الأموال في حالة تواجد المنتج في مكان أخر بسعر أقل.

خصومات اكسترا:

توفر إكسترا إليكم عروض مختلفة منها ما هو على هواتف المحمول ومنها على مستلزمات المنزل ومنها على الأجهزة المنزلية وذلك لتوفر لكافة عملائها إمكانية شراء ممتازة والآن إذا كنتم في حاجة لشراء مستلزمات المنزل يمكنكم التوجه إلى أي فرع من فروع اكسترا فالفروع عديدة ومتوفرة في أرجاء المملكة العربية السعودية وجميعها تعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع، فالأسعار المتوفرة من اكسترا في متناول الجميع دون أن تؤثر على ميزانية كافة عملائها فلا تنتظروا واستفادوا من العروض.