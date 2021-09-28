نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض أفق وتمويل حتي ١٠ مليون ريال في المقال التالي

شروط الحصول على قرض أفق المقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية. حيث يعمل دائما بنك التنمية الاجتماعية علي دعم المستثمرين والشركات وأصحاب العمل الحر. لذالك يقدم دائما العديد من القروض التي تساعد أصحاب العمل على تطوير أعمالهم. حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية اهم الأعمدة الرئيسية التي تساعد فى دعم الاقتصاد بشكل عام. كما يقوم البنك بتقديم الكثير من الحلول التمولية للأشخاص من محدودي ومتوسطي الدخل داخل المملكة. ونستعرض معكم ألان شروط الحصول على قرض أفق وتمويل يصل إلي ١٠ مليون ريال. كما نستعرض طريقة التسجيل للحصول على التمويل المطلوب و الأوراق المطلوبة للتقديم. أولا شروط الحصول على قرض أفق أن تكون الشركة أو المؤسسة صاحبة الطلب غير متعثرة ماديا تقديم السجل التجاري الخاص بالمؤسسة ساريا وغير منتهي الصلاحية أن تكون المؤسسة صاحبة الطلب قدمت ميزانية رسمية مرفوعة على منصة قوائم عن أخر ثلاث سنوات ثم يتم تقدم صورة هوية مالك المؤسسة. وتقديم هوية الشركاء فى حالة وجودهم أن تكون إيرادات المؤسسة من ٣ مليون إلى ٤٠ مليون ريال سنويا ثانيا الأوراق المطلوبة للحصول على قرض أفق تقديم خطاب رسمي من المفوض يشمل قيمة القرض وطريقة السداد وفترة السداد ثم تقديم سجل تجاري ساري غير منتهي بعد ذلك تقديم عقد التأسيس وقرار الشركاء وخطاب المفروضين فى حال كانت شركة بين اكثر من شخص. ثم يقوم المالك بتقديم صورة الهوية الوطنية فى حالة المؤسسات الفردية. أو هوية الشركاء فى حال كانت شركة تقديم شهادة نطاقات بعد ذلك تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية موضح بها بيانات المنشأة وعدد الشركاء. بعد ذلك تقديم العنوان الوطني أن يقوم مقدم الطلب بتقديم معلومات حساب بنكي معتمد. ثالثا طريقة التقديم على قرض أفق تسجيل الدخول إلي بوابة النفاذ الوطني الموحد من الرابط www.iam.gov.sa ثم الضغط على أيقونة تسجيل منشأة جديدة من القائمة الرئيسية بعد ذلك الضغط على إضافة طلب جديد ثم نقوم باختيار المنشآت القائمة بعد ذلك نضغط على أيقونة الموافقة على الإقرار ثم نقوم بتعبئة البيانات بشكل صحيح والضغط على تقديم الطلب بالختام نكون قد أوضحنا معكم شروط الحصول على قرض أفق وطريقة التقديم. والشروط اللازمة الوسوم عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض أفق وتمويل حتي ١٠ مليون ريال - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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