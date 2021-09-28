وظائف وزارة الدفاع السعودي

أعلنت وزارة الدفاع للمملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول للوظائف الجديدة للمرحلة القادمة لعام 1443، حيث أنه تهتم المملكة العربية السعودية بالجيش وتقوم بتسليحه بصفة مستمره للحفاظ علي بلاد الحرمين حيث أنه أكثر من نصف موظفين الدولة يعملون بالجيش السعودي، كما أوضحت وزارة الدفاع بعدما أعلنت عن مواعيد فتح باب القبول للتجنيد للشباب السعودي، للمرحلة القادمة من هذا العام 1443،حيث تبدأ الوظائف المطلوبة التي حددتها المملكة العربية السعودية من رتبة جندي حتي رتبة رقيب ، كما أفادت بضرورة من يريد التسجيل والحصول علي الوظيفة المناسبة له ضرورة الدخول إلي موقع وزارة الدفاع تسجيل الدخول للتسجيل جميع بيانات المتقدم والذي تتوافر فيه الشروط مع الالتزام بأن تكون المعلومات صحيحة،

شروط التجنيد بوزارة الدفاع السعودي

يجب أن يكون من ضمن الشروط في التقديم إلى وزارة الدفاع للتجنيد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يحمل أي جنسية أخري،وأن لا يكون متزوج بغير سعودية .

كما أنة يوجد شرط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لدي الراغبين في التقديم، أو التسجيل للتجنيد للمرحلة القادمة لعام 1443، في الوزارة السعودية، أي بمعنى أنه لا تتوفر فيه أي سوابق أو أدله جنائيه قد تعوقه عن التقديم، هذا ما من ضمن الاشتراطات العامة الخاصة بوزارة الدفاع السعودي، والتي أقرت أن بدأ فتح باب التقديم، أو فتح باب التجنيد في وزارة الدفاع، حيث أن باب التقديم تم سوف يتم فتحة من يوم الأحد الموافق بتاريخ 18/03/1443، الموافق بالتاريخ الميلادي 24/10/2021،حيث أن التقديم يكون عن طريق الموقع الإلكتروني بوزارة الدفاع تسجيل الدخول وعلي المتقدمين من تشترط فيه جميع المؤهلات الذي يطلبها الجيش السعودي أن يقوم بالتقديم علي الموقع الإلكتروني مع ضرورة أن يكون جميع البيانات صحيحه، وأن يكون الشخص السعودي الذي يرغب التقديم بوظائف الجيش السعودي أن يتحلى بالصبر والقوة والشجاعة والقوة والثابت حيث أن الجيش السعودي يهتم بالحفاظ علي حدوده والحفاظ علي أهل وشعبه من الإرهاب، وان يتحلى الشخص السعودي باللياقه البدنية التي تؤهله للحاق بالجيش السعودي.