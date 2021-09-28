نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة مهنية بالسعودية في المقال التالي

شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة مهنية بالسعودية، استخراج رخصة قيادة سعودية لا يفيد فقط القيادة داخل المملكة العربية السعودية، بل يتيح لك ايضا استخدامها في القيادة في العديد من الدول الأخرى وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك العديد من أنواع رخص القيادة بجانب الرخصة المهنية كالرخصة الخاصة، الرخصة العامة، رخصة مركبات الاشغال العامة، رخصة الدراجة الآلية والتصريح المؤقت بالقيادة، وسوف نعرض لك شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة مهنية بالسعودية وكذلك بعض الأنواع الأخرى. شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة بالسعودية شروط استخراج رخصة القيادة المهنية داخل المملكة هي نفسها شروط استخراج رخصة القيادة الخاصة عن طريق الإجراءات التالية: إجراءات استخراج رخصة قيادة بالسعودية شهادة علمية تثبت قدرة المتقدم بالطلب على القراءة والكتابة على الأقل.

وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

يجب تقديم صورة من الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتقدم من خلال أقرب قسم شرطة للتأكد من أنه غير مطلوب في أي قضية.

وإحضار مستند يوضح موقف المتقدم من التجنيد.

عدد ٦ صور شخصية للمتقدم، ولابد ان تكون الخلفية بيضاء بمقاس ٤×٦ سم.

وتقديم الملف الطبي الصادر من الكشف الطبي (الكومسيون الطبي) الخاص بالهيئة مما يوضح الحالة الصحية البدنية وقياس النظر.

تقديم ما يثبت اجتياز المتقدم لاختبار القيادة السابق اجراءه في وحدة المرور التابع لها المواطن، بالإضافة إلى بيان نجاحه في الدورة التدريبية على اساسيات القيادة. شروط استخراج رخصة قيادة مهنية بالسعودية يجب ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ٢١ عام في حالة الرخصة المهنية، أو ١٨ عام في حالة الرخصة الخاصة.

وأن تكون الحالة البدنية الموثقة في الملف الطبي تفيد قدرة المتقدم على القيادة، بالإضافة الى قياس نظر مقبول.

وقدرة المتقدم على القراءة والكتابة حتى يتمكن من قراءة وفهم الإشارات واللافتات. إجراءات استخراج رخصة قيادة عامة بالسعودية إذا كان المتقدم أعزب يقدم صورة من تقرير الأحوال المدنية، أما إذا كان متزوج فسوف يقدم صورة من دفتر العائلة.

وصورة من الصحيفة الجنائية تفيد عدم وجود أي سوابق جنائية للمتقدم.

دفع الرسوم المطلوبة.

وتقديم الملف الطبي الصادر من الهيئة.

تقديم عدد ٦ صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس ٤ × ٦ سم

وتقديم خطاب من المرجع أو المؤسسة الحكومية في حالة كون المتقدم موظفاً حكومياً. الشروط هناك عدة شرط للحصول على رخصة القيادة المهنية في المملكة السعودية منها الاتي: ألا يقل عمر المتقدم عن ٢١ عام

ومهنه المتقدم يجب ان تكون واحدة ممن تستلزم الحصول على رخصة قيادة عامة مثل الموظفين الأهليين أو الموظفين الحكوميين.

واجتياز الكشف الطبي واختبار القيادة. قدمنا لكم شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة مهنية بالسعودية الوسوم عمر شويل - جدة شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة مهنية بالسعودية error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط وإجراءات استخراج رخصة قيادة مهنية بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.