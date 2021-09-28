نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الملك سلمان يوافق علي فتح فرع للبنك الأهلي المصري داخل المملكة 1443 في المقال التالي
عقد اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مع مجلس الوزراء من خلالها تم إصدار عدد من القرارات، وفي بداية الجلسة تتطلع مجلس الوزراء الي مناقشة عدد من القضايا التي تشمل جميع المحادثات والاجتماعات التي تمت مع الكثير من دول العالم خلال هذا الأسبوع، والتي تهدف الي تطوير العلاقات والعمل علي تعزيز بعض المجالات التي تخص التعاون الثنائي أو العلاقات التي بين عدة أطراف، وبما ينعكس علي القيادة السعودية بالمملكة وحرصها الدائم على التفاعل الجيد مع كافة المجتمعات الدولية من أجل الأمن والسلم، وتحقيق الخير للبشرية لجميع المواطنين، وسوف نوضح لكم مجموع القرارات التي إصدارها من مجلس الوزراء اليوم برعاية خادم الحرمين.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
في اجتماع اليوم تم إصدار عدد من القرارات التي تم الاتفاق عليها من جانب مجلس الوزراء والذي انتهي علي الآتي:
- تمت الموافقة اليوم في اجتماع مجلس الوزراء على تنفيذ الترخيص الخاص للبنك الأهلي المصري، بأن يتم فتح فرع له داخل المملكة العربية السعودية، والعمل علي تفويض معالي وزير المالية لإصدار أي قرارات تخص فتح أي فروع أخرى من البنك الأهلي في المملكة.
- تم الاتفاق علي إجراء تفويض لمحافظ البنك المركزي السعودي أو نائبه علي البدء بإجراء تباحث جديد بشأن مشروع اتحاد الهيئات العربية الذي يخص الرقابة العامة على أعمال التأمين، وتم التوقيع عليه، والعمل علي إنهاء واستكمال كافة الإجراءات النظامية.
- تمت الموافقة علي تنظيم مجلس يخص التعامل مع المحتوى الرقمي، وتم إقرار الاتفاق علي إلغاء اللجنة الوطنية المسند إليها تقنين المحتوى الأخلاقي فيما يخص تقنية المعلومات.
- تم التصديق بالموافقة علي اعتماد الحساب الختامي الذي يخص صندوق التنمية الزراعية والذي يخص العام المالي الماضي.
- تم التصديق علي إجراء تفويض لوزير الاستثمار أو نائبه من أجل البدء بالتباحث مع الوفد السنغالي فيما يخص المشروع القائم بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين الحكومة الخاصة بجمهورية السنغال من أجل الموافقة علي التعاون بمجال تشجيع الاستثمار وتم الموافقة علي البدء باستكمال كافة الإجراءات النظامية التي تخص هذا المشروع.
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