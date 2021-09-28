عاجل| الملك سلمان يوافق علي فتح فرع للبنك الأهلي المصري داخل المملكة 1443

عقد اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مع مجلس الوزراء من خلالها تم إصدار عدد من القرارات، وفي بداية الجلسة تتطلع مجلس الوزراء الي مناقشة عدد من القضايا التي تشمل جميع المحادثات والاجتماعات التي تمت مع الكثير من دول العالم خلال هذا الأسبوع، والتي تهدف الي تطوير العلاقات والعمل علي تعزيز بعض المجالات التي تخص التعاون الثنائي أو العلاقات التي بين عدة أطراف، وبما ينعكس علي القيادة السعودية بالمملكة وحرصها الدائم على التفاعل الجيد مع كافة المجتمعات الدولية من أجل الأمن والسلم، وتحقيق الخير للبشرية لجميع المواطنين، وسوف نوضح لكم مجموع القرارات التي إصدارها من مجلس الوزراء اليوم برعاية خادم الحرمين.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

في اجتماع اليوم تم إصدار عدد من القرارات التي تم الاتفاق عليها من جانب مجلس الوزراء والذي انتهي علي الآتي: