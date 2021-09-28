- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين فقط طريقة فتح حساب بنك الرياض أون لاين والتسجيل في القنوات الرقمية للسعوديين والمقيمين في المقال التالي
عند رغبة المواطن لفتح حساب جاري ببنك الرياض لما يمتاز بعدة مزايا عن غيره من البنوك حيث يقدم خصائص تميزه في فتح حساب جاري لديه تعمل على راحة العملاء وتوفر لهم ما يهمهم من منتجات أهمها التمويل الشخصي بدون كفيل، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان بمزايا وأسعار تنافسية فضلاً عن سهولة التعامل مع فريق خدمة العملاء الذي يضم مجموعة من الخبراء لكي يقوموا بالمساعدة لك في أي أسئلة أو استفسار، ومقالي اليوم عن فتح حساب جاري بنك الرياض في دقيقتين فقط أون لاين هي إحدى الخدمات الإلكترونية العديدة من خلال موقع البنك أو تطبيق الرياض موبايل ضمن القنوات الرقمية التي تعمل بشكل سريع وسهل لإنجاز كافة المعاملات سواء المصرفية أو غيرها، ومن خلال فتح الحساب الجاري للأفراد أو للشركات لكي تتمكن من الاستفادة من الخدمات التي تشمل برامج التمويل المتاحة إذا كنت ترغب في طلب قرض شخصي أو عقاري أو سيارة.
شروط فتح حساب بنك الرياض:
- أن لا يقل عمر العميل عن 15 سنة بالتقويم الهجري.
- لابد أن يكون لك حساب مسجل على منصة أبشر من أجل التوثيق عبر بوابة النفاذ الوطني.
- بطاقة هوية وطنية سارية أو الإقامة سارية الصلاحية.
مزايا فتح حساب جاري بنك الرياض:
مزايا عديدة عند فتح الحساب وهي:
- متاح فتح الحساب الجاري بأي عملة سواء المحلية ريال سعودي أو عملات أجنبية.
- تتمكن من سداد الفواتير والمشتريات عن طريق بطاقة مدى أو من خلال دفتر الشيكات.
- يتيح لك سداد الفواتير بشكل كلي أو جزئي.
- يوفر لك كشف حساب منفصل لكل عملية مصرفية أو كشف مدمج لحساباتك ككل حسب رغبتك.
طريقة فتح حساب بنك الرياض أون لاين:
- الدخول عبر الموقع الإلكتروني بنك الرياض أو تطبيق موبايل الرياض.
- حدد من قائمة الخدمات الإلكترونية الحساب الجاري.
- ومنها التقدم بطلب سوف تفتح أمامك صفحة يتطلب بها رقم الهوية أو الإقامة.
- ثم أجب هل لديك حساب شخصي على أبشر أم لا.
- تجد الموقع متاح لإتمام عملية التوثيق علماً بأنه أمامك ثلاث محاولات فقط في اليوم لفتح الحساب وذلك بتكملة تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في دقيقتين فقط طريقة فتح حساب بنك الرياض أون لاين والتسجيل في القنوات الرقمية للسعوديين والمقيمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.