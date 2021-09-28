في دقيقتين فقط طريقة فتح حساب بنك الرياض أون لاين والتسجيل في القنوات الرقمية للسعوديين والمقيمين

عند رغبة المواطن لفتح حساب جاري ببنك الرياض لما يمتاز بعدة مزايا عن غيره من البنوك حيث يقدم خصائص تميزه في فتح حساب جاري لديه تعمل على راحة العملاء وتوفر لهم ما يهمهم من منتجات أهمها التمويل الشخصي بدون كفيل، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان بمزايا وأسعار تنافسية فضلاً عن سهولة التعامل مع فريق خدمة العملاء الذي يضم مجموعة من الخبراء لكي يقوموا بالمساعدة لك في أي أسئلة أو استفسار، ومقالي اليوم عن فتح حساب جاري بنك الرياض في دقيقتين فقط أون لاين هي إحدى الخدمات الإلكترونية العديدة من خلال موقع البنك أو تطبيق الرياض موبايل ضمن القنوات الرقمية التي تعمل بشكل سريع وسهل لإنجاز كافة المعاملات سواء المصرفية أو غيرها، ومن خلال فتح الحساب الجاري للأفراد أو للشركات لكي تتمكن من الاستفادة من الخدمات التي تشمل برامج التمويل المتاحة إذا كنت ترغب في طلب قرض شخصي أو عقاري أو سيارة.

شروط فتح حساب بنك الرياض:

أن لا يقل عمر العميل عن 15 سنة بالتقويم الهجري. لابد أن يكون لك حساب مسجل على منصة أبشر من أجل التوثيق عبر بوابة النفاذ الوطني. بطاقة هوية وطنية سارية أو الإقامة سارية الصلاحية.

مزايا فتح حساب جاري بنك الرياض:

مزايا عديدة عند فتح الحساب وهي:

متاح فتح الحساب الجاري بأي عملة سواء المحلية ريال سعودي أو عملات أجنبية.

تتمكن من سداد الفواتير والمشتريات عن طريق بطاقة مدى أو من خلال دفتر الشيكات.

يتيح لك سداد الفواتير بشكل كلي أو جزئي.

يوفر لك كشف حساب منفصل لكل عملية مصرفية أو كشف مدمج لحساباتك ككل حسب رغبتك.

طريقة فتح حساب بنك الرياض أون لاين: