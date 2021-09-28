موقع الوليد بن طلال لمساعدات المواطنين الأكثر احتياجًا بالسعودية 1443

موقع الوليد بن طلال لمساعدات المواطنين الأكثر احتياجاً بالمملكة 1443، يعتبر موقع الأمير الوليد بن طلال هو أحد أهم المواقع الإلكتروني التي تشهد نسبة بحث عالية بين عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث ينظم الأمير الوليد بن طلال حركة الطلب علي الخدمات المجانية التي تقدمها المؤسسة، من خلال أن يتم تقديم طلبات المواطنين إلكترونياً دون التسليم الورقي للطلبات، وقبل التقديم في مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية يجب أن يتوافر بعض الشروط التي تحددها لائحة المؤسسة من أجل صرف المساعدات للمتقدمين، لذلك سنعرض عليكم كيفية تقديم طلب مساعدة وشروط التقديم الخاصة بالمؤسسة لجميع المواطنين.

شروط مساعدات مؤسسة الوليد الخيرية 2021

تقدم مؤسسة الوليد الخيرية المساعدات الخاصة بها وهي مساعدات خاصة بالسكن ومساعدات خاصة بالحصول علي سيارة، ولكن يتم صرف هذه المساعدات بعد توافر الشروط التي تم تحديدها من جانب المسئولون وهي:

إجمالي الدخل الذي يتم صرفه شهرياً لعائل الأسرة يجب ألا يزيد عن مبلغ 3000 ريال سعودي.

عدم امتلاك الشخص لأي عقارات سكنية داخل المملكة العربية السعودية.

أن لا يكون المستفيد من الأفراد الذي ينطبق عليهم شروط وزارة الإسكان، وكذلك الشروط الخاصة بالاقتراض من بنوك المملكة.

يجب التعهد بعدم تأجير أو بيع السيارة التي يتم الحصول عليها أو الوحدة السكنية.

يجب أن يكون المستفيد موفقاً علي إشرافه من جانب الجمعيات المتواجدة بالمملكة والالتزام بالأشياء المشتركة للسُكان كالخدمات العامة الخاصة بالكهرباء أو المياه أو أي شي آخر.

يجب أن يتعهد المستفيد بعدم استغلال أسم المؤسسة في أي نشاط تجاري خاص به للمساعدة التي يحصل عليها.

أن لا يمتلك الشخص الذي يقوم بالتسجيل أي سيارات مسجلة باسمه بالمملكة.

طريقة التقديم علي مساعدات السكن والسيارة

يتم تقديم طلب مساعدة للحصول علي سيارة أو سكن بسبب حاجة كل شخص الي هذه الأشياء ولعدم القدرة علي توفيرها، حيث تختار المؤسسة الفئات الأكثر احتياجاً والمواطنين الذي يصنفون أنهم فئات محدودة الدخل وليس لهم موارد مالية كافية، علي أن يتم تسجيل الدخول علي موقع التسجيل التالي مؤسسة الوليد وتسجيل طلب المساعدة.