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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حفل افتتاح موسم الرياض 2021 ومفاجآت ترك آل الشيخ للموسم الجديد في المقال التالي
ينتظر جميع المواطنين السعوديين موعد حفل افتتاح موسم الرياض 2021، للاحتفال بالفعاليات التي من المقرر أن يتم عرضها في هذا الموسم المميز، حيث يعتبر هذا الموسم من اشهر واقوي المواسم في الوطن العربي، واستطاع جذب الملايين من السياح والزائرين، فضلا عن المواطنين من جميع أنحاء المملكة، حيث يتم إقامة عدد كبير ورائع من الاحتفالات، لذلك يبحث الجميع عن الموعد المحدد لإقامة الفعاليات والاحتفالات الخاصة بهذا الموسم، وإليكم اليوم في السطور القادمة جميع تفاصيل هذا الاحتفال المميز.
موسم الرياض
يعد موسم الرياض من أهم المهرجانات التي تم إطلاقها في المملكة بداية من عام 2019م، والهدف من انطلاق هذا الموسم جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، ويصل عدد أيام هذا الاحتفال إلى 70 يوماً، وفي المرة السابقة وصل عدد الزوار إلى أكثر من 7 مليون زائر، وتم تمديد الفعاليات في منطقة المربع ومنطقة ونور وندرلاند، وصحاري مدينة الرياض ومنطقة السفاري، حيث يصل عدد الاحتفالات والفعاليات إلى أكثر من 100 فعالية، ويتم توزيعها على حوالى 12 موقع، ومساحة تصل إلى أكثر من 14 مليون متر مربع، وشارك في التنفيذ 28 شركة سعودية، ومن المقرر أن يشهد الموسم الفعاليات التالية:
- عروض حماسية.
- مطاعم ومقاهي.
- المياه البرية.
- ماركات عالمية.
- حفلات عربية وأجنبية.
- ألعاب ومزادات.
- عروض سيارات.
- كرنفال الرعب.
- مهرجان فيراري.
- تراث وفن.
- معرض الصقور والصيد.
- بارك تزلج.
- تجربة مارفل.
- ليالي المحروسة.
- الحديثة الساحرة.
- نافورة راقصة.
موعد حفل افتتاح موسم الرياض 2021
تم الإعلان من قبل رئيس هيئة الترفيه السعودية عن الموعد المحدد لحفل افتتاح موسم الرياض، وذلك عبر الحساب الرسمي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسيكون حفل الافتتاح في يوم 20 من شهر أكتوبر، والتي من المقرر أن يغطي 14 منطقة في مدينة الرياض، حيث من المقرر أن تضم 70 حفل غنائي عربي، و6 عالمية، و 6 مسرحيات عالمية و 6 مسرحيات عربية و 350 عرض مسرحي.
أماكن فعاليات موسم الرياض
يتم الاستعداد وعمل التجهيزات الآن لموسم الرياض 2021 في العديد من المناطق التي سوف يتم عمل الفعاليات فيها هي كالآتي:-
- رياض سفاري موسم الرياض.
- نبض الرياض.
- الرياض بوليفارد.
- واجهة الرياض.
- معرض الرياض للسيارات.
- الملز موسم الرياض.
- المربع موسم الرياض.
- ملاعب الرياض.
- صحاري الرياض.
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