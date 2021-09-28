سعر ومواصفات سامسونج M52 5G في السعودية تقرير شامل

سعر ومواصفات سامسونج M52 5G والذي قد تم تصنيفه على أنه من الجوالات العالية والتي قامت شركة سامسونج بإطلاقه خلال الفترة الأخيرة لكي تنافس بها شركات عالمية أخرى متخصصة في صناعات الجوالات الذكية مثل جوال هواوي نوفا 8 الذي يدعم تقنية الجيل الخامس بالإضافة إلى أن إمكانيات الجوال قريبة من شاومي نوت 10 الجديد وقد أشارت شركة سامسونج أن مواصفات جوال M52 5G سامسونج مميزة للغاية سواء في دقة الكاميرا أو الإمكانيات الداخلية والخارجية، لهذا سنتعرف بالتفصيل على سعر ومواصفات سامسونج M52 بالكامل.

سعر ومواصفات سامسونج M52 5G

تقوم شركة سامسونج بتوفير العديد من سلاسل الجوالات التميزة والتي تناسب جميع المستخدمين، ومن أفضل الأجهزة التي تم إصدارها حديثًا جهاز M52 5G ويضم الجهاز العديد من المميزات والتي تتلخص في:

مواصفات سامسونج M52 5G

الجهاز خفيف للغاية بوزن 173 جرام فقط وذلك تصنيع ظهر وإطار الجهاز من البلاستيك.

يدعم الجهاز الشبكات حتى الجيل الخامس وبقوة انترنت متميزة تصل إلى 3.7 جيجا باستخدام شبكات ال5G.

يمكن استخدام أكثر من شريحة في نفس الوقت من نوع نانو سيم.

شاشة الجهاز من نوع Super Amoled Plus بحجم 6.7 بوصة وتغطي معظم الشاشة بنسبة 86.4% وبها نوتش صغير للغاية.

قامت الشركة بتزويد الجهاز بمعالج من نوع سناب دراجون 778G 5G ثماني النواع بدقة 6 نانو.

المساحة الداخلية للجهاز بقوة 128 جيجا بايت ورام بحجم 8 جيجا، كما يدعم الجهاز إمكانية تزويد ذاكرة خارجية.

كاميرا الجهاز ثلاثية بدقة 64 و 12 و 5 ميجا بكسل على التوالي ويتوفر العديد من المميزات بالكاميرا من أهمها كشف الوجه والتصوير المستمر وتصوير الفيديو بدقة 4K.

الكاميرا الأمامية مخصصة لالتقاط صور السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل كما تم تزويد الكاميرا بوضع التجميل.

بطارية الجهاز ذات كفاءة وقوة عالية بسعة 5000 مللى أمبير، كما يدعم الجهاز الشحن السريع.

الجهاز يدعم بصمة الأصبع والوجه معًا.

سعر سامسونج M52 5G

تم وضع سعر للجهاز بسعر 450 دولار أمريكي، كما يمكن الحصول عليه بمبلغ 7000 جنيهًا مصريًا أما عن سعره داخل المملكة العربية السعودية فقد تمت الإشارة إلى أنه يقترب من 1680 ريال سعودي فقط.