سعر ومواصفات هواوي نوفا 8 5G الجديد كاميرا شديدة الوضوح

سعر ومواصفات هواوي نوفا 8 5G فقد استطاعت شركة هواوي في السنوات الأخيرة أن تتربع على عرش سوق الجوالات واستطاعت أن تحقق أرباح هائلة في الوطن العربي على وجه التحديد حيث أنها تبحث عن التميز والتنوع والأسعار التنافسية في نفس الوقت، وعلى الرغم من طرح جوال شاومي نوت 10 إلا أن جوال هواوي نوفا 8 الجيل الخامس يظل له ميزات عديدة تنافسية، ولكنها قد تتشابه مع مواصفات سامسونج M52 5G الذي تم طرحها في الكثير من الدول منها المملكة العربية السعودية.

سعر ومواصفات هواوي نوفا 8 5G

يقبل الأفراد على شراء الأجهزة من إنتاج شركة هواوي لما تتميز به الشركة من تصميم متميز للأجهزة بالإضافة إلى الإمكانيات والأسعار المناسبة لكل فئة، ومن أحدث هذه الأجهزة هاتف نوفا 8 ويضم الجهاز المواصفات التالية:

مواصفات هواوي نوفا 8 5G

يأتي الجهاز بمعالج عملاق من نوع Kirin 985 5G بتكنولوجيا 7 نانو.

تم تصميم الجهاز لاستخدام جميع شبكات الاتصالات المتاحة متضمنًا شبكة 5G، ويتم استخدام الشرائح من نوع نانو.

وزن الجهاز مناسب لسهولة الحمل نظرًا لتصميم ظهر الهاتف من الزجاج بوزن 169 جرام.

توفر الشركة بألوان متميزة منها الأسود والأزرق والأخضر والأبيض.

شاشة الجهاز من نوع Oled بحجم 6.57 بوصة وتمثل الشاشة نسبة كبيرة من حجم الجهاز متضمنة نوتش صغير.

كاميرا الجهاز الخلفية تتكون من أربعة كاميرات الأولي بدقة 64 ميجا والثانية 8 ميجا أما الكامرتين الثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا، وتدعم الكاميرا تصوير بجودة 4K، كما تم تزويد الكاميرا الخلفية بفلاش من نوع ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بكسل.

الجهاز يأتي بذاكرة داخلية سعة 128 و256 جيجا بايت، و8 جيجا رام.

بصمة الأصبع تم دمجها مع الشاشة وتعمل بسرعة ممتازة.

البطارية بسعة 3800 مللى أمبير ثابتة بالجهاز بالإضافة إلى أنها تدعم الشحن السريع في وقت قياسي عن طريق شاحن بقوة 66 واط.

سعر هواوي نوفا 8 5G

يمكن للعملاء الحصول على الجهاز بسعر 600 دولار للنسخة ذات الذاكرة الداخلية بقيمة 256 جيجا بايت و8 جيجا رام، كما يمكن الحصول عليه بألوان متعددة في السعودية بسعر 1900 ريال سعودي ومنها اللون الأسود.