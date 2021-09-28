اسرع تمويل أونلاين 30 ألف ريال بدون ضمان للسعودي والمقيم والعسكري والمتقاعد

تمويل اكسترا بدون تحويل راتب وبدون كفيل للمواطن السعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري، يعتبر تمويل اكسترا اسرع تمويل شخصي وبدون ضمانات وبتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، حيث يقدم شركة اكسترا العديد من التمويلات المختلفة بهامش ربح تنافسي وبشروط ميسرة ومتساهلة لدي جميع المواطنين.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل

يستطيع جميع العملاء الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل الحصول عليه بكل سهلة، حيث يتوفر التمويل لجميع المواطنين السعودي والمتقاعد والمقيم بالمملكة العربية السعودية والعسكري، وبدون كفيل، فقد تتوفر شركة اكسترا رابط إلكتروني لكي يستطيع جميع العملاء التقديم علي التمويل الشخصي من خلال الأنترنت بكل سهولة، وسوف نوضح كيفية التقديم عتلي التمويل المقدم من برنامج تسهيل.

يتوجب الدخول علي الموقع الرئيسي لدي برنامج تسهيل التابع لشركة اكسترا. لا بد من تسجيل جميع البيانات المطلوبة والبيانات الشخصية بشكل صحيح، ثم التأكد منهم بعد ذلك. قم بتقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية وكتابة رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، ثم اختيار نوع القرض التي ترغب في الحصول علية. تقديم كشف حساب التابع لأخر ثلاثة اشهر ثم قم بإرسال الطلب.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل

تمويل برنامج تسهيل لجميع المواطنين السعودي والمقيم والمتقاعد، يعد التمويل المقدم من شركة اكسترا من اكثر التمويلات التي قدمت داخل المملكة بامتلاكها العديد من المزايا والتسهيلات المريحة عند التقديم علي التمويل الشخصي، حيث يقدم التمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب، كما انه يقدم بأفضل قيمة مالية تصل الي ضعف الراتب الشهري ويقدم التمويل فوري وبتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية.

احكام التمويل المقدم من برنامج تسهيل