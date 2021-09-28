ما هي شروط التقديم على برنامج سكني بالسعودية

كيفية التسجيل في برنامج سكني الخاص بوزارة الإسكان السعودية, تستطيع الآن أن تقوم بالتسجيل في برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودي وذلك من أجل امتلاك وحدة سكنية, ويعتبر برنامج سكني هو أحد البرامج الإسكان التابعة لوزارة الإسكان السعودية والتي تم تخصيصها للأسر أصحاب الدخل المحدود والفقير, وتسعي وزارة الإسكان من خلال هذا البرنامج لتقديم وحدات سكنية مميزة وذات جودة عالية وتكون بداخلها جميع المرافق الضرورية اللازمة لمعيشية الأشخاص بشكل آدمي.

خطوات التسجيل في برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودي

إذا كانت أسرتك من الأسر الفقيرة أو أصحاب الدخل المحدود والمتوسط فيمكنك أن تقوم بتسجيل طلب للحصول على وحدة سكنية مميزة ذات جودة معيشية عالية, وأوضحت وزارة الإسكان أنه عند التقدم بطلب للحصول على الوحدة السكنية لابد من مراعاة الخطوات التالية.

التوجه إلي منصة سكني الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول وذلك بكتابة رقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك تقوم بالتوجه إلي الملف الشخصي الخاص بك.

ثم يتم اختيار والضغط على حالة الاستحقاق لوحدة سكنية.

قم بالضغط علي التقدم للحصول على الوحدة السكنية.

ثم يتم الموافقة على الشروط.

إذا كان هناك تغييرات في ملفك الشخصي حتي يتم تغير الحالة من غير مستحق لمستحق لابد أن تقوم بالقيام بها, ثم تقوم بالضغط علي استكمال الطلب.

قم بتحديد نوع الوحدة السكنية التي تريدها وهي مثلاً إذا كنت تريد الحصول علي أرض أو وحدة سكنية جاهزة مجهزة أو بعض الخيارات الأخري التي تكون ما بين الاختيارات.

ثم يتم كتابة المدة الزمنية التي تتوقع أن تحصل فيها علي طلبك.

ثم الضغط علي حفظ.

شروط الحصول علي مساعدة من منصة سكني

يجب أن يكون من مستفيدي مؤسسة الضمان الاجتماعي.

توفير ما يثبت عدم وجود دخل لشراء وحدة سكنية.

في حالة أن الشخص ليس من مستفيدي الضمان الاجتماعي ولكنه ليس لديه مصدر دخل فإن قيمة الإيجار الشهرية سوف تكون مائتين ريال سعودي.

إذا كان من مستفيدي الضمان الاجتماعي ولكنه ليس لديه مصدر دخل فإنه سوف يقوم بدفع إيجار قيمته 8 آلف ريال سعودي.

كيفية التواصل مع منصة سكني

يمكنك التواصل مع منصة سكني من خلال طرق مختلفة ومتعددة.