نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط التقديم على برنامج سكني بالسعودية في المقال التالي
كيفية التسجيل في برنامج سكني الخاص بوزارة الإسكان السعودية, تستطيع الآن أن تقوم بالتسجيل في برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودي وذلك من أجل امتلاك وحدة سكنية, ويعتبر برنامج سكني هو أحد البرامج الإسكان التابعة لوزارة الإسكان السعودية والتي تم تخصيصها للأسر أصحاب الدخل المحدود والفقير, وتسعي وزارة الإسكان من خلال هذا البرنامج لتقديم وحدات سكنية مميزة وذات جودة عالية وتكون بداخلها جميع المرافق الضرورية اللازمة لمعيشية الأشخاص بشكل آدمي.
خطوات التسجيل في برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودي
إذا كانت أسرتك من الأسر الفقيرة أو أصحاب الدخل المحدود والمتوسط فيمكنك أن تقوم بتسجيل طلب للحصول على وحدة سكنية مميزة ذات جودة معيشية عالية, وأوضحت وزارة الإسكان أنه عند التقدم بطلب للحصول على الوحدة السكنية لابد من مراعاة الخطوات التالية.
- التوجه إلي منصة سكني الإلكترونية.
- ثم يتم تسجيل الدخول وذلك بكتابة رقم الهوية الوطنية.
- بعد ذلك تقوم بالتوجه إلي الملف الشخصي الخاص بك.
- ثم يتم اختيار والضغط على حالة الاستحقاق لوحدة سكنية.
- قم بالضغط علي التقدم للحصول على الوحدة السكنية.
- ثم يتم الموافقة على الشروط.
- إذا كان هناك تغييرات في ملفك الشخصي حتي يتم تغير الحالة من غير مستحق لمستحق لابد أن تقوم بالقيام بها, ثم تقوم بالضغط علي استكمال الطلب.
- قم بتحديد نوع الوحدة السكنية التي تريدها وهي مثلاً إذا كنت تريد الحصول علي أرض أو وحدة سكنية جاهزة مجهزة أو بعض الخيارات الأخري التي تكون ما بين الاختيارات.
- ثم يتم كتابة المدة الزمنية التي تتوقع أن تحصل فيها علي طلبك.
- ثم الضغط علي حفظ.
شروط الحصول علي مساعدة من منصة سكني
- يجب أن يكون من مستفيدي مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- توفير ما يثبت عدم وجود دخل لشراء وحدة سكنية.
- في حالة أن الشخص ليس من مستفيدي الضمان الاجتماعي ولكنه ليس لديه مصدر دخل فإن قيمة الإيجار الشهرية سوف تكون مائتين ريال سعودي.
- إذا كان من مستفيدي الضمان الاجتماعي ولكنه ليس لديه مصدر دخل فإنه سوف يقوم بدفع إيجار قيمته 8 آلف ريال سعودي.
كيفية التواصل مع منصة سكني
يمكنك التواصل مع منصة سكني من خلال طرق مختلفة ومتعددة.
- الاتصال علي رقم 011-4070100 من اجل الاستفسار أو تقديم شكاوى أو اقتراحات من خلاله.
- الاتصال علي الرقم الموحد الخاص بمنصة سكني وهو 199090.
- ويوجد بريد إلكتروني خاص بمنصة سكني يمكنك عن طريق هذا البريد التواصل معهم [email protected]
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما هي شروط التقديم على برنامج سكني بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.