رابط وخطوات التقديم لطلب التمويل الشخصي من منصة سلفة وأهم الشروط

التقديم لطلب التمويل الشخصي من منصة سلفة من ضمن الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بتقديم طلب الحصول علي سلفة من المال من خلال تلك المؤسسة التمويلية ومعرفة الشروط الخاصة بها حيث إن تلك المؤسسة تقدم للمواطنين سلف مادية يتم تقسيطها علي فترات.

التمويل الشخصي من منصة سلفة

منصة سلفلة هي واحدة من المنصات التمويلية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تعمل وفقاً لأخكام الشريعة الإسلامية بدون إن يتم لقيام بتحويل الراتب للمؤسسة، حيث يتم توفير فرصة السداد المباشر من العميل إلي تلك المؤسسة ويتم تحديد عدد الأقساط الشهرية بناء علي قيمة المبلغ.

شروط منصة سلفة

وضعت منصة سلفة عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك من اجل إن يتم التقديم للحصول علي التمويل الشهري حيث تكون هذه الشروط تبعاً للأتي:

يجب إن يكون المستفيد هو مواطن سعودى الجنسية.

يشترط أن لايقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولايزيد عن 60 سنة عند التقديم في البرنامج.

يتم التمويل الخاص بمنصة سلفة بدون إن يتم تحويل الراتب من مؤسسة العمل إلي المنصة.

لابد من إن يكون قد مر علي عمل المواطن السعودي 3 اشهر في القطاع العام وستة أشهر في القطاع الخاص.

لابد من أن يكون الراتب الشهري للمستفيد لا يقل عن 4000 ريال سعودي شهرياً حتي يستطيع سداد الأقساط.

طريقة التقديم لطلب التمويل الشخصي من منصة سلفة

يجب القيام ببعض الخطوات البسيطة من اجل القيام بعملية التقديم علي هذا التمويل حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات في السطور التالية: