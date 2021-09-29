نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل| التعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، تداولت العديد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بعض الأخبار الهامة التي يمكن من خلالها المواطنين في المملكة العربية السعودية التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، حيث يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد وشروط التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن، كما احدث السؤال عن رابط وكيفية التقديم على وظائف جامعة الملك الإمام عبد الرحمن بن فيصل ضجة واسعة في انتشاره لما قامت به الجامعة من توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وسوف نعرض لكم في هذا البيان المقدم لكم من موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بوظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المملكة العربية السعودية.

أعلنت مؤخرا جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن احتياجها لعدد 851 من الأشخاص للتوظيف في الجامعة سواء وظائف أكاديمية أو تعليمية من كلا الجنسين الرجال والنساء للعمل بالجامعة بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس) في العديد من الكليات ومختلف التخصصات.

موعد التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن موعد فتح باب التسجيل للتقديم على وظائف الجامعة حيث يستمر التقديم لمدة أسبوعين اعتبارا من الساعة 8 من صباح يوم الأحد الموافق 26/ 9/ 2021م ، 19/ 2/ 1443هـ على أن ينتهي الساعة الثانية ونصف مساءا من يوم الأحد الموافق 10/ 10/ 2021م ، 4/3 / 1443هـ.

شروط التقديم على وظائف جامعة الإمام على وظائف الإمام عبد الرحمن بن فيصل

هناك عدة شروط أعلنتها جامعة الإمام عبد الرحمن فيصل يجب توافرها لدى المتقدم للالتحاق بأحد الوظائف المعلنة من قبل الجامعة، واليكم شروط التقديم عبر السطور الآتية:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المرغوب التقديم عليه من أحد الجامعات بالمملكة العربية السعودية أو المعتمدة من وزارة التعليم على أن يتم إرفاق وثيقة إثبات المعادلة من وزارة التعليم السعودية في نظام التوظيف.

يشترط حصول المتقدم تقدير جيد جدا على الأقل في درجة البكالوريوس.

يلزم أن تكون كافة المؤهلات الحاصل عليها المتقدم (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) تعتمد على نظام الانتظام.

يجب أن ينطبق على المتقدم اللوائح والشروط التعيين في نظام مجلس التعليم العالي ونظام المجلس العلمي بالمملكة العربية السعودية.

يجب على المتقدم اجتياز الاختبار العلمي في القسم الخاص به ثم اجتياز اختبار المقابلة الشخصية الذي يختص بالكلية.

تعليمات التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 1443

سنعرض لكم في السطور التالية مجموعة من التعليمات يجب مراعاتها للالتحاق بأحد وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

من الضرورة استطلاع المتقدم على جميع الوظائف المتاحة واختيار القسم والتخصص الذي يتناسب مع المؤهلات التي يمتلكها المتقدم، ثم بعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات في النموذج المخصص لذلك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتوظيف من خلال الموقع الرسمي للجامعة، وبعد استكمال عملية تقديم الطلب يلزم على المتقدم رفع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة من خلال صفحته الشخصية.

لا يعتبر التقديم على احد هذه الوظائف ترشيحا نهائيا.

يمكن للمتقدم أن يتابع حالة طلب التقديم من خلال الموقع الرسمي للجامعة فقط.

في حالة تقديم أي معلومات غير سليمة أو غير مطابقة سوف تقوم الجامعة بإلغاء طلب التقديم نهائيا.

سوف يتم إبلاغ المتقدمين على الوظائف بموعد الاختبار العلمي واختبار المقابلة الشخصية للمتقدمين من خلال الكلية المختصة.

التخصصات المطلوبة في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ



هندسة كهرباء

هندسة معمارية

علوم هندسة

فيزياء

إدارة وتخطيط التربوي

إدارة العمليات والطرق الكمية

أصول دين

أصول تربية

اقتصاد

إحصاء

الرياضيات

التربية الرياضية

اللغويات التطبيقية

إدارة أعمال (السياحة والفنادق)

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

علم الأحياء

علم اجتماع

علوم اقتصادية

علوم تربوية

علم نفس

هندسة معمارية

مناهج وطرق التدريس

عمارة خارجية

التربية الرياضية

أمراض النباتات

اللغة الانجليزية

العقيدة الإسلامية

علم الحيوان

الفيزياء

إدارة العمليات والطرق الكمية

إدارة تربوية

إحصاء

أصول الدين

أصول تربية

إرشادات النفس

الرياضيات

التصميم والرسم الهندسي

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

اللغة العربية

اللغة الانجليزية

علم الأحياء

علم الحيوان

اللغويات التطبيقية

إحصاء

إحصاء تطبيقي

التربية الرياضية

تقنية العمارة

علوم الحاسب آلي

الكيمياء

الفيزياء

كيمياء فيزياء

المناهج وطرق التدريس

علم النفس التربوي

التربية

أصول تربية

المحاسبة

الهندسة المعمارية

الإحصاء والرياضيات

الرياضيات

رابعا: تخصصات مرتبة المستوى السادس

اللغويات التطبيقية

اللغة الانجليزية

التخصصات المطلوبة في كلية إدارة الأعمال

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

المحاسبة

إدارة الأعمال

الإدارة المالية

الاقتصاد

علوم الحاسب آلي

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

إدارة الأعمال

الإدارة المالية

الأساليب الكمية، إدارة الأعمال، القانون التجاري

المحاسبة

القانون

العلوم الإدارية

الاقتصاد

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

المحاسبة

إدارة الأعمال

الإدارة المالية

المحاسبة الحكومية

الرياضيات

مناهج ونظم التدريس

نظم المعلومات

التخصصات المطلوبة في كلية الآداب

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

اللغة العربية

اللغة الانجليزية

الإحصاء

جغرافيا

تاريخ

تاريخ قديم

ترجمة انجليزي

الآثار

العلوم الإسلامية والشريعة الإسلامية

أصول التربية

حديث وعلومه

مناهج وطرق التدريس

دراسات إسلامية

دراسات الأدبية

علم المكتبات

خدمات الاجتماعية وعلم الاجتماع

علم الاجتماع

مكتبات ومعلومات

تفسير وعلوم القرآن

نظم معلومات الجغرافية وخرائط

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

آداب النقد

الآثار

الإذاعة والتلفزيون

أصول الفقه

إدارة مكتبية

إدارة الأعمال (السياحة والفنادق)

أدب ونقد

التاريخ الإسلامي

الدراسات القرآنية

العقيدة الإسلامية

الفقه المقارن

اللغة الانجليزية

اللغويات التطبيقية

التربية الرياضية

الجغرافية

الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع

علاقات عامة وإعلان

علم المكتبات

علم الاجتماع

مناهج وطرق التدريس

تاريخ حديث

تخطيط اجتماعي

مناهج وطرق التدريس

دراسات إسلامية

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

علم اجتماع

علم النفس التربوي

علوم الحاسب آلي

مناهج وطرق تدريس

مناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية

مكتبات ومعلومات

خدمة اجتماعية وعلم اجتماع

جغرافيا

تكنولوجيا التعليم

علم المكتبات

اللغة الانجليزية

ترجمة انجليزي

الإعلام

الأدب ونقد

التاريخ الإسلامي

إحصاء

أصول الدين

الاقتصاد

التخصصات المطلوبة في كلية التربية

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

أصول تربية

مناهج وطرق التدريس

رياض أطفال

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

التوجيه والإرشاد النفسي

أصول التربية

الإدارة التربوية

التربية

علم النفس التربوي

علم النفس

مناهج وطرق التدريس

علوم تربوية

اللغة العربية

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

القياس والتقويم

تربية خاصة

إعلام

إدارة تربوية

أصول تربية

رياض أطفال

علم النبات

علم النفس

مناهج وطرق التدريس

علم النفس التربوي

علم نفس تعليمي

رابعا: تخصصات مرتبة المستوى السادس

قراءات وعلوم القرآن

التخصصات المطلوبة في كلية التصاميم

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

الهندسة المعمارية

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

الهندسة المعمارية

الهندسة الميكانيكية

تصميم داخلي

الهندسة الإلكترونية

الوسائط المتحركة

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

تصميم خطوط

تصميم داخلي

التواصل البصري

هندسة التصميم الصناعي

التصوير

وسائط متحركة

التخصصات المطلوبة في كلية التمريض

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

التمريض

التمريض الباطني والجراحي

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

التمريض

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

التمريض

التمريض/ قبالة

صحة المجتمع

رابعا: تخصصات مرتبة المستوى الرابع

التمريض

التخصصات المطلوبة في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

القانون

المحاسبة

إدارة الأعمال

المحاسبة المالية

نظم معلومات إدارية

علوم الحاسب آلي

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

المحاسبة

الاقتصاد

مناهج وطرق التدريس

علوم وهندسة الحاسب آلي

إدارة الأعمال

التسويق

اللغة الانجليزية

الإدارة المالية

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

التربية

التربية الرياضية

الإحصاء

الاقتصاد

إدارة أعمال

اللغويات التطبيقية

التسويق

الحقوق

توجيه وإرشاد

علوم الحاسب آلي

رياضيات التطبيقية

نظم المعلومات

المحاسبة

القانون

رياضيات بحتة

التخصصات المطلوبة في كلية الشريعة والقانون

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

الشريعة

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

مناهج وطرق التدريس

القانون

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

القانون

الشريعة والقانون

التخصصات المطلوبة في كلية الصحة العامة

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

الصحة العامة

التربية السكانية

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

الصحة العامة

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

الصحة العامة

الصحة المهنية

طب وجراحة

إدارة خدمات التمريض

صحة البيئة

إحصاء

كيمياء

نظم المعلومات الصحية

التخصصات المطلوب في كلية الصيدلة الإكلينيكية

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

علم الأدوية

الممارسة الصيدلية

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

علم الأدوية

علوم صيدلية

الكيمياء

الكيمياء العضوية

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

الصيدلة الاكلينيكية/ السريرية

علوم صيدلية

علم أدوية

الكيمياء

التخصصات المطلوبة في كلية الطب

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

الطب الشرعي

النساء والولادة

الباطنة

طب أطفال

التخدير

التمريض

طب الصناعات والصحة المهنية

طب وجراحة الأعصاب

أحياء دقيقة

طب وعلوم طبية

طب وجراحة

كيمياء حيوية

علم نفس

علم الأمراض

إدارة جودة صحية

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

طب باطني

طب نفسي

جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية

طب الصناعات والصحة المهنية

التخدير

تعليم طبي

طب الأسرة

أحياء دقيقية

التقنية الحيوية النباتية

العقاقير

الأنسجة

الأعصاب

الصحة العامة

الباطنية

انف وأدن وحنجرة

طب وجراحة

علم وظائف الأعضاء

مسالك بولية

علم التشريح

نفسية وعصبية

علم الأمراض

التقنية الحيوية النباتية

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

الباطنة

أحياء دقيقة

الأعصاب

الأشعة

انف وأذن وحنجرة

العلاج الطبيعي والتأهيل

الصحة العامة

التخدير

تدريس الطب الوقائي

طب وجراحة

طب المجتمع

علم التشريح

طب طب وعلوم طبية

الكيمياء الحيوية

وظائف الأعضاء

الفيزياء الطبية

علم الأمراض

التخصصات المطلوبة في كلية علوم

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

علم الأحياء

علم الحيوان

البيولوجيا

علم وظائف الأعضاء

أحياء دقيقة

الرياضيات

الفلسفة في العلوم الرياضية

الكيمياء

الفيزياء

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

الفيزياء

الكيمياء

هندسة كهربائية

كيمياء حيوية

علم الأحياء

علم الحيوان

أحياء دقيقة

الرياضيات

علوم نبات

ثالثا: تخصصات أستاذ مساعد

علوم هندسية

الرياضيات

أحياء دقيقة

علم الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

التخصصات المطلوبة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

طب وجراحة

العقاقير

وظائف الأعضاء

علم الأحياء

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

طب وجراحة

علم التشريح

إحصاء حيوي

الطب المهني

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

طب وجراحة

الرعاية التنفسية

علوم صيدلية

فيزياء نظرية

علم التشريح

التخصصات المطلوبة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدمام

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

إيكو/ قسطرة قلبية

علوم وتكنولوجيا الأغدية

علاج طبيعي

هندسة ميكانيكية

أحياء دقيقة

إحصاء تطبيقي

العلاج الطبيعي والتأهيل

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

التمريض

التغذية

علاج طبيعي

الفيزياء

التخدير

تقنية قلب

إيكو/ قسطرة قلبية

أمراض القلب

الرعاية الطبية

أحياء دقيقة

العلاج التنفسي

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

علاج طبيعي

علوم اقتصاد منزلي

علم الأمراض

علوم طبية تطبيقية

فيزياء

طب وجراحة

إيكو/ قسطرة قلبية

العلاج التنفسي

الباطنة

الرعاية الطبية

أحياء دقيقة

التخصصات المطلوبة في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

علم النفس التربوي

الفيزياء

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

ترجمة انجليزي

التربية الخاصة

صحة نفسية

مناهج وطرق التدريس

الفيزياء

دراسات طفولة

اللغة الانجليزية

القياس والتقويم

الرياضيات

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

دراسات إسلامية

علم الأحياء

رياض الأطفال

علم النفس التربوي

علوم الحاسب الآلي

الفيزياء

مناهج وطرق التدريس

مناهج وطرق التدريس اللغة الانجليزية

دراسات طفولة

اللغة العربية

اللغة الانجليزية

الرياضيات

التربية

التربية الخاصة

التخصصات المطلوبة في كلية العمارة والتخطيط

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

هندسة معمارية

هندسة إنشائية

تصميم حضري

التخطيط الحضري والإقليمي

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

هندسة معمارية

هندسة كهربائية

نظم المعلومات

علوم هندسة

عمارة البيئة

تخطيط عمراني

إدارة أعمال

التخطيط الحضري والإقليمي

العمارة الداخلية

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

علوم البناء

عمارة البيئة

تصميم معماري

تخطيط مدن

تخطيط وعمارة

هندسة معمارية

هندسة ميكانيكية

التخصصات المطلوبة في كلية المجتمع (الدمام/ القطيف)

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

علوم الحاسب آلي

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

التربية

أصول تربية

إدارة أعمال

علوم الحاسب آلي

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

التأمين

الشريعة

الحقوق

علوم الحاسب آلي

التسويق

الفقه المقارن

علوم وهندسة الحاسب آلي

الإدارة المالية

إعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية

إدارة سلاسل الإمداد

إدارة الأعمال

الاقتصاد

التخصصات المطلوبة في كلية الهندسة

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

الهندسة الطبية الحيوية

عمارة البيئة

الهندسة الكهربائية

هندسة التصنيع

علوم وهندسة الحاسب آلي

هندسة الطاقة

هندسة مدنية

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

تخطيط وعمارة

الفيزياء

الكيمياء

هندسة الطاقة

فيزياء طبية

هندسة إنشائية

هندسة كهربائية

الهندسة الطبية الحيوية

اللغة الانجليزية

تخطيط النقل والمواصلات

هندسة مواد

هندسة مدنية

الرياضيات

هندسة ميكانيكية

علوم المواد وهندسة الطاقة

هندسة معمارية

هندسة مشاريع

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

الهندسة الطبية الحوية

الهندسة الإنشائية

الرياضيات

تقنية البناء

هندسة تشييد

هندسة كهرباء

رياضيات تطبيقية

طبيعة حوية وطبية

هندسة معمارية

هندسة ميكانيكية

علوم وهندسة الحاسب آلي

هندسة مدنية

هندسة مدنية

التخصصات المطلوبة في كلية طب أسنان

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

طب أسنان

طب وجراحة الفم والأسنان

استعاضة أسنان

أمراض الفم

العلاج التحفظي في طب الاسنان

جراحة وعلاج اللثة

علوم مواد طب الأسنان

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

طب اسنان

طب وجراحة الفم والأسنان

علوم الأسنان الحوية

علاج جذور وأعصاب الأسنان

طب الفم

مواد الأسنان الحوية

إحصاء

الميكروبيولوجيا الطبية

أشعة الفم والوجه والفكين في طب الأسنان

تقويم الأسنان

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

طب أسنان

طب الأسنان الأطفال

علم التشريح

طب وجراحة الفم والأسنان

جراحة الفم والفكين

الصحة العامة للاسنان

العلاج التحفظي في طب الأسنان

تركيبات الأسنان الثابتة

استعاضة الأسنان

التخصصات المطلوبة في كلية علوم الحاسب آلي وتقنية المعلومات

أولا: تخصصات مرتبة أستاذ

علوم الحاسي آلي

علوم الهندسة والمعلومات

هندسة الإلكترونيات

ثانيا: تخصصات مرتبة أستاذ مشارك

علوم وهندسة الحاسب آلي

نظم المعلومات

نظم معلومات محاسبة

شبكات الحاسب آلي

علوم الحاسب آلي

ثالثا: تخصصات مرتبة أستاذ مساعد

علوم الحاسب آلي

علوم وهندسة الحاسب آلي

محلل نظم

الإدارة الهندسية

تقنية معلومات

الرياضيات

هندسة كهربائية

هندسة الاتصالات والشبكات

رابط التقديم على وظائف الإمام عبد الرحمن بن فيصل 1443

يمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عبر بوابة التوظيف بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن طريق تسجيل البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

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