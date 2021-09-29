دعم ريف.. خطوات الحصول على الدعم المالي من برنامج دعم Reef في المملكة

يعد دعم ريف من الوسائل التي أطلقتها الحكومية السعودية من أجل مساعدة المواطنين السعوديين اللذين لا يوجد لديهم أي وظائف ويعتبر دعم الريف دعم مالي مخصص من الحكومة حتى يحصل مستحقي الدعم على دعم شهري عن طريق المشروعات التي توفرها من خلال البرنامج الموضوع لهم، هذا وبالإضافة إلى ان البرنامج من المشروعات الحكومية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، ويمكن الاستفادة من البرنامج بكل سهولة ويتمكن المواطنين الحصول على 54 ألف ريال للتمويل كحد أدنى في العام، وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم والرابط الخاصة بالتقديم وكيفية التقديم.

شروط الحصول على دعم ريف

وسوف نقوم بتوفير لكم أهم الشروط التي يجب توافرها من الراغبين في الحصول على دعم ريف في المملكة للأسر المنتجة في الريف وتتمثل الشروط في التالي :-

أن يكون سعودي الجنسية

لا يقل عمر المتقدم عن 22 عام

يكون محل الإقامة داخل المشروع

يجب أن يكون مشرف مباشر على المهن المتواجدة في البرنامج

ألا يكون المتقدم يعمل في القطاعات الحكومي أو الخاص

في حالة العمل الخاص لا يزيد الراتب عن 6 ألاف ريال سعودي

يجب أن يكون لدية حساب بنكي

لا يتجاوز البرنامج غير ثلاث برامج فقط

التسجيل في دعم ريف

أولا الدخول المباشر إلى منصة دعم ريف

ثانيًا قم بالدخول إلى الخيار المتواجد والخاص لطلب الدعم

قم بملء كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات

بعد الانتهاء اضغط على كلمة تسجيل

أدخل المصرف الخاص بك

قم بتحديد البرنامج التي تريد التسجيل فيه من الثلاث برامج التي توجد أمامك

قم بوضع رمز التحقق الخاص بك المرسل لك على الرسالة التأكيدية.

منصة دعم ريف Reef

تقدم لكم وزارة المياه والزراعة في المملكة العربية السعودية خدمة عملاء مستمرة على مدار اليوم من أجل مساعدتكم في كافة الطلبات التي ترغبون في الحصول عليها، ويمكن التواصل معهم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً على الرقم 19930.