نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر تكشف الإجراءات المطلوبة حال توقف شريحة الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة أعلنت منصة أبشر الإلكترونية عن كافة الإجراءات اللازمة للسكان في المملكة العربية السعودية، وهذا في حالة توقف شريحة الجوال، ولذلك أوضحت منصة أبشر أوضحت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر على أن المستفيد في هذه الحالة يمكنه زيارة أحد أجهزة الخدمة الذاتية الخاصة بمنصة أبشر الإلكترونية لكي يتم تحديث رقم الجوال، ولذلك منصة أبشر الإلكترونية أوضحت عن كل الخدمات في وزارة الداخلية بالمملكة للمواطنين المستفيدين والمستفيدات والمقيمين بالمملكة أيضاََ، وهذا بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مركز من المراكز الخدمات، وهذا يعد راحة للمواطنين المستفيدين، واختصاراََ لوقت وجهد للمواطنين للمستفيدين، ولذلك أوضحت منصة أبشر عم إمكانية قيام المستفيد من جميع خدماتها على أن يكون بتفويض شخص آخر، بالنيابة عنه، وهذا لكي يتم تنفيذ جميع المعاملات.

ومن الجدير بالذكر أن منصة أبشر الإلكترونية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية المقيمين المسجلين، التي تم تفعيلها من خلال بوابة أبشر الإلكترونية ، حيث أن منصة أبشر قامت بتوفير العديد من الخدمات للمركبات مثل تجديد رخصة القيادة للمواطنين، ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم.

منصة أبشر أوضحت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر عن سجل الأسرة، والمركبات المحجوزة، والتأشيرة، والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بالمواطنين السعوديين المستفيدين.

منصة أبشر أوضحت في الفترة الأخيرة عن إمكانية قيام للمواطنين السعوديين المستفيدين البالغين من العمر 21 عاماً، وهذا يتم تجديد جواز السفر وهذا من خلال الحساب الشخصي خلال منصة أبشر، بالإضافة إلى ذلك يجب ضرورة تجديد الإقامة الخاصة بالمستفيد وهذا لعمل تأشيرة خروج وعودة لعاملة منزلية، وهذا في حالة أن تكون الإقامة سارية المفعول.

بالإضافة إلى ذلك أن في حالة إصدار سجل الأسرة للمتزوج حديثاً هذا عبر منصة أبشر، ولذلك أكدت منصة أبشر بالدخول على حساب المواطن السعودي المستفيد في منصة أبشر الإلكترونية، وهذا من خلال الدخول على” خدماتي” وهذا لكي يتم الاستعلام عن المركبات المحجوزة من خلال منصة أبشر، بالدخول على منصة أبشر وهذا من خلال الدخول على اختيار المركبات المحجوزة والتأشيرة.